Neymar será titular contra Austria

La selección de Brasil realizó hoy su último entrenamiento en Viena en víspera del amistoso contra Austria mañana, en el que Neymar será titular, según anunció el técnico brasileño Adenor Leonardo Bacchi, conocido como "Tite".



El buen ambiente reinó en el entrenamiento en el estadio Ernst Happel, sede hace diez años de la final de Europcopa 2008.



Después del entrenamiento, el técnico brasileño confirmó en rueda de prensa que Neymar estará en el once titular.



El astro del París Saint Germain está totalmente recuperado de la lesión que sufrió en febrero pasado, por la que tuvo que ser sometido a una cirugía y que lo tuvo alejado del terreno de juego durante casi tres meses.



En el partido ante Croacia de la pasada semana Neymar ya dio muestras de su mejoría: anotó el primer gol del encuentro después de superar a dos rivales y se mostró muy activo en el juego.



El encuentro ante la selección croata, rival de Argentina en el Mundial, terminó con un 2-0 a favor de la 'canarinha'.



Según anunció Tite hoy, en el once titular de mañana estarán Alisson, Danilo, Thiago, Miranda, Marcelo, Coutinho, Casemiro, Paulinho, William, Neymar y Gabriel Jesus.



El seleccionador brasileño siguió hoy muy de cerca los ejercicios de sus jugadores y, como es habitual en él, exigió a sus hombres la máxima intensidad pese a tratarse de un entrenamiento previo a un partido amistoso.



La selección brasileña llegó a Viena este viernes procedente de Londres, tras una semana de prácticas en la capital británica.



Mañana a las 16:00 hora local (14.00 GMT) se enfrentarán a la selección de Austria, un combinado que no estará en el Mundial, aunque ha cosechado dos importantes victorias en los dos últimos amistosos, primero contra Rusia y luego con el campeón mundial Alemania.



Tras el pitido de mañana, los sudamericanos viajarán rumbo a Rusia, donde se concentrará en la ciudad de Shochi.



El combinado de Brasil debutará en el Mundial de Rusia 2018 en el grupo E el 17 de julio contra Suiza. EFE