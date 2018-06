Maradona es sometido a procedimiento ambulatorio de rodillas en Colombia

"Lo que se le hizo a Diego no es un acto quirúrgico, fue un procedimiento ambulatorio bajo visión ecográfica con un equipo especial. Nos tocó realizar el procedimiento en el sitio donde se hospeda debido al asedio normal que origina una figura como él", dijo Ochoa al diario El País de Cali.



Maradona llegó el domingo a Colombia para someterse a revisiones médicas de rutina y la intervención que le realizaron fue una "viscosuplementación", que consiste en lubricar las rodillas y que inicialmente se iba a realizar en la Clínica Sebastián de Belalcázar.



"Es colocar factores de crecimiento en las rodillas para evitar la progresión del deterioro articular que cualquier deportista, que cualquier atleta que ha estado sometido al impacto y a la colisión durante tantos años, la tiene", afirmó a periodistas el martes el médico Ochoa, hijo del exentrenador colombiano Gabriel Ochoa Uribe.



Agregó que "es un procedimiento muy sencillo, que no tiene mayor importancia desde el punto de vista práctico" y que el procedimiento es para frenar una artrosis.



Hace algunos años, el exjugador argentino fue operado por Ochoa de una rodilla.



No es la primera vez que el exjugador está en Colombia por asuntos de salud. En marzo de 2005 fue sometido a una cirugía de "by pass" gástrico en la caribeña Cartagena de Indias por el médico Carlos Chaux porque pesaba cerca de 120 kilos y necesitaba bajar de peso por salud./ EFE