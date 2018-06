Farías convocó a 19 jugadores para enfrentar a Corea y Serbia

Fútbol Internacional

EFE

La selección boliviana de fútbol viaja hoy rumbo a Austria con 19 jugadores convocados por el técnico venezolano César Farías, para enfrentarse en sendos amistosos a dos países mundialistas, Corea del Sur y Serbia.



La Verde se desplaza vía Madrid y Múnich (Alemania) a la ciudad austríaca de Innsbruck, a donde llega este martes y el jueves se mide con Corea del Sur, según informa la Federación Boliviana de Fútbol.



Farías, técnico invitado del combinado boliviano, no tiene previsto sumarse al equipo hasta el segundo de los amistosos, el sábado contra Serbia también en Innsbruck.



El entrenador interino de Bolivia dirige al The Strongest de La Paz, club que disputa el próximo miércoles contra el Wilstermann de Cochabamba el partido definitivo por el título del torneo boliviano Apertura.



Por ello, está previsto que sea su asistente Marcos Lobo quien dirija al equipo nacional en el primer partido, para el que están llamados cinco jugadores menos respecto al amistoso de hace una semana en el que Bolivia cayó por 3-0 ante Estados Unidos.



Lampe y Vizcarra repiten bajo el arco, mientras que en defensa se caen de la convocatoria Jesús Sagredo, Cristian Coimbra, Wilfredo Soleto y Oscar Baldomar.



El centro del campo presenta como novedades a Erwin Saavedra, Leonel Justiniano y Jhasmani Campos, en detrimento de Edson Pérez, Miguel Quiroga, Rodrigo Borda, Leandro Maygua, Sergio Moruno, José Vargas y Daniel Saravia.



Las novedades en el ataque son Juan Carlos Arce y Luis Alí, mientras que respecto a la convocatoria anterior no viaja Bruno Miranda.



De este modo, el seleccionador nacional incluye a jugadores de equipos como el Bolívar, que hasta este pasado domingo competían con sus clubes en eliminatorias por el título del torneo local o clasificatorias para la Copa Suramericana.



Los 19 futbolistas elegidos por el entrenador venezolano son:



Porteros: Carlos Lampe (Huachipato-CHI) y Guillermo Vizcarra (Hapoel Ra'anana-ISR).



Defensores: Luis Haquín, Gustavo Olguín y Carlos Añez (Oriente Petrolero), José Sagredo (Blooming) y Ronald Raldes (Bolívar).



Centrocampistas: Juan Alexis Ribera y Rodrigo Rodríguez (Oriente Petrolero), José Vargas (Blooming), Danny Bejarano (Panetolikos-GRE), Erwin Saavedra y Leonel Justiniano (Bolívar), y Jhasmani Campos (The Strongest).



Delanteros: Rodrigo Vargas Castillo (Karpaty FC-UCR), Leonardo Vaca (Blooming), Ronaldo Sánchez (Oriente Petrolero), Luis Alí (Ponte Petra-BRA) y Juan Carlos Arce (Bolívar).