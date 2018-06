Josef Martínez volvió a la cima en la tabla de goleadores (+Video)

Redacción Meridiano

En la MLS desde hace un tiempo los goles tienen mucho acento venezolano y eso no es culpa de otro que de Josef Martínez. El criollo retomó el liderato en la tabla de goleadores gracias al tanto que anotó en el empate entre su equipo, el Atlanta United, y el New England Revolution, llegando a la cifra de nueve goles.

Martínez, que la campaña pasada marcó 19 goles, va camino a igualar sus propios registros. En 13 partidos jugados con el Atlanta, todos ellos como titular, el caraqueño ya anotado nueve dianas, cinco como local y cuatro como visitante.

El Atlanta United es líder de la Conferencia Este con 26 puntos y gran parte del éxito que están consiguiendo se debe a la buena labor del equipo, pero también a los goles de un Josef que impresiona en cada partido.

Su gol ante el New England:

