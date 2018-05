Kempes tiene miedo a lo que le pueda pasar a Argentina en la fase de grupos

Fútbol Internacional

Miércoles 30| 5:55 pm





Mario Alberto Kempes, campeón del mundo con Argentina de local en 1978, dijo este miércoles que tiene "miedo" a lo que le pueda pasar a la Albiceleste en la fase de grupos del Mundial porque aseguró que los jugadores de Islandia y de Nigeria "no tienen problema en pegarte una patada en la cabeza".



"Yo le tengo miedo a la fase de grupos. Los jugadores de Islandia y Nigeria no tienen problema en pegarte una patada en la cabeza. Si Argentina no se mentaliza que tiene que jugar bien para ganarle a los equipos de su grupo va a terminar sufriendo", afirmó Kempes a la radio El Mundo.



"Lo mejor que le puede pasar a la Argentina es no ser candidata. Si va como favorita al lado de España, Alemania y Brasil le van a pegar dos cachetazos y se va a volver", añadió.



'El Matador' aseguró que el seleccionador, Jorge Sampaoli, no va a poder conseguir el "funcionamiento perfecto" del equipo en los pocos días que faltan para el comienzo del Mundial de Rusia, que se jugará del 14 de junio al 15 de julio.



También dijo que "el problema" de Lionel Messi en Argentina es que tiene que ocupar mucho campo, mientras que en el Barcelona "juega en tres cuartos de cancha para adelante".



"Messi en el Barcelona disfruta jugando. Venir a la selección es un sacrificio para él", sentenció./ EFE