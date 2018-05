Salah irá al Mundial, pero no estará ante Uruguay

Fútbol Internacional

Miércoles 30| 1:32 pm





Redacción Meridiano

La esperanza volvió a la selección de Egipto y es que su máxima estrella, Mohamed Salah, irá seguro al Mundial de Rusia 2018, pero no disputará el primer encuentro ante Uruguay; así lo comunico la Federación de Egipto por medio de un comunicado oficial.

En una reunión que mantuvieron el mandatario de la federación, Hani Abu Rida, el médico de la selección, Mohamed Abul-Ela, y el jugador del Liverpool se decidió que este viajaría con total seguridad al Mundial, con la condición de que no jugará ante los charrúas. La lesión sufrida por Salah en la final de la Champions League ante el Real Madrid, no tiene un tiempo de recuperación menor de tres semanas, así que para enfrentar a Uruguay el próximo 15 de junio no estaría listo.

Mo Salah permanecerá en Valencia para continuar allí con su tratamiento y con la rehabilitación, cuando ya esté a punto se incorporará a la concentración junto a sus compañeros.