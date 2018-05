Luis Abram quedó fuera de la nómina final de Perú

Fútbol Internacional

Miércoles 30| 1:00 pm





EFE.

El lateral izquierdo Luis Abram confirmó hoy que ha quedado fuera de la lista final de convocados por el seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, para disputar el Mundial de Rusia 2018.



"No es un adiós sino un hasta luego. Hoy me toca alentar a mi selección desde afuera y quería aprovechar para desearles el mejor de los éxitos porque se lo merecen", señaló Abram en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Instagram.



El defensa del Vélez Sarsfield argentino agregó que Perú tiene "un grupo maravilloso que le demostró al mundo que con rebeldía, entrega, alegría, enfoque y otros factores se puede cumplir el sueño de todo un país".



"¡Vayan y dejen al Perú en alto ! ¡Arriba Perú carajo!", concluyó el jugador de 23 años, que hoy ya no apareció entre los seleccionados que se dirigieron a entrenar en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima.



Tras el partido amistoso que Perú ganó este martes por 2-0 a Escocia, Gareca señaló que en las siguientes horas iba a conversar con el jugador que dejaría el combinado nacional, ya que Perú viajará al atardecer de hoy hacia Europa para culminar su preparación para el Mundial.



Medios locales indicaron que el jugador excluido saldría entre Abram y el también marcador izquierdo Nilson Loyola, a quien Gareca elogió el martes por sus características como marcador y su facilidad para cumplir tareas ofensivas en el medio campo.



Gareca también señaló que aunque ya tiene un esquema de juego definido para el Mundial, puede cambiarlo si es que una resolución judicial permite al delantero Paolo Guerrero unirse al combinado nacional en Europa.



Guerrero está a la espera de una decisión del Tribunal Federal de Suiza sobre la medida cautelar que presentó para poder jugar el Mundial, después que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) lo suspendió durante 14 meses por un caso de dopaje.



Aunque varios medios locales señalaron hoy que el tribunal ya tomó una decisión favorable al jugador, eso no ha sido confirmado por ninguna fuente vinculada al caso e incluso la Federación Peruana de Fútbol (FPF) indicó que aún no recibe una comunicación.



La selección de Perú partirá hoy hacia Europa, donde culminará sus entrenamientos y disputará amistosos contra Arabia Saudí y Suecia, antes de arribar a Rusia, en lo que significará su histórico regreso a una cita mundialista después de 36 años.