Ilusión, fuerza, pasión, historia... 32 mensajes por un sueño

EFE



"Ilusión", "fuerza", "pasión" o "historia" son algunos de los valores que llevarán escritos como lema en sus autobuses oficiales las treinta y dos selecciones que participarán en el Mundial de Rusia 2018.



Los eslóganes, propuestos y votados por los aficionados a partir del concurso Be There With Hyunday, acompañarán a sus respectivas selecciones a su paso por Rusia durante toda la competición.



La 'Roja' partirá con el lema "Juntos somos invencibles". El mensaje de Alemania, defensora del título, es "Escribamos la historia juntos"; el de Argentina, subcampeona en Brasil, "Unidos por una ilusión"; el de la Canarinha, "Más que cinco estrellas, doscientos millones de corazones"; y el de Francia, "Vuestra fuerza, nuestra pasión. ¡Vamos azules!".



Estos son todos los mensajes que acompañarán a las selecciones:



Alemania: Escribamos la historia juntos



Arabia Saudí: Caballeros del desierto



Argentina: Unidos por una ilusión



Australia: Se valiente, se atrevido, los 'Socceroos' en verde y oro



Bélgica: Los 'diablos rojos' en misión.



Brasil: Más que 5 estrellas 200 millones de corazones



Colombia: Aquí van un sueño, tres colores y 50 millones de corazones



Corea del Sur: Tigres de Asia, conquistar el mundo world)



Costa Rica: No hay imposible cuando juega todo un país



Croacia: Pequeño país, grandes sueños.



Dinamarca: Juntos haremos historia.



Egipto: Cuando dices faraones, el mundo debe levantarse y escuchar



España: Juntos somos invencibles



Francia: Vuestra fuerza, nuestra pasión, 'allez les Bleus'



Islandia: Hagamos nuestro sueño realidad



Inglaterra: Llévanos a la victoria.



Irán: 80 millones de personas, una nación, un latido del corazón



Japón: Es la hora de la batalla, 'samurai blue'.



Marruecos: Los 'leones del Atlas', orgullo de Marruecos



México: ¡Hechos en México!, ¡Hechos para la victoria!



Nigeria: Las alas del orgullo africano



Panamá: ¡Panamá! la fuerza de dos mares



Perú: ¡Estamos de vuelta! Acá viajan más de 30 millones de peruanos!



Polonia: Vamos Polonia



Portugal: El pasado es gloria, el presente es historia



Rusia: Juega con un corazón abierto



Senegal: No hay nada imposible para los senegaleses



Serbia: Un equipo, un sueño-Serbia



Suecia: Todos juntos para Suecia



Suiza: Cuatro lenguas, una nación



Tunez: Rusia, aquí llegan las águilas de la mano de jugadores y aficionados



Uruguay: Brilla el sol en Rusia, el cielo es todo celeste