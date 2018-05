Italia sufrió para ganarle a Arabia Saudita

En el estadio Kybunpark de San Galo (Suiza), Italia estuvo por delante 2-0 gracias a los goles de Mario Balotelli y de Andrea Belotti, pero Arabia Saudí, rival de Uruguay, Rusia y Egipto en el grupo A del Mundial, recortó distancias por medio de Yahya Al-Shehri y también tuvo ocasiones para lograr la igualada.



Tras cinco partidos sin victorias y todavía lejos de un nivel satisfactorio, Italia se reencontró con la victoria ante una Arabia valiente, que seguirá su preparación antes de su debut mundialista en unos amistosos contra Perú (3 de junio) y contra Alemania (8 de junio).



El seleccionador de Italia, Roberto Mancini, que realizó este lunes su debut en el banquillo "azzurro", apostó por un 4-3-3 con Balotelli de delantero centro, acompañado en el tridente por Lorenzo Insigne y el extremo del Sassuolo Matteo Politano.



Pese a que Italia cuente con cuatro triunfos mundiales en su palmarés y una gran tradición futbolística, este amistoso era un test importante sobre todo para Arabia Saudita de cara a su participación en el Mundial ruso, un evento en el que los "azzurri" no consiguieron clasificarse.



Los saudí, entrenados por el español Juan Antonio Pizzi, exjugador del Barcelona y exseleccionador de Chile, saltaron al campo con el jugador del Leganés Yahya Al-Shehri de titular, mientras que el extremo del Levante Fahad Al Muwallad y Salam Al Dawsari, del Villarreal, empezaron en el banquillo y entraron en la reanudación.



Italia gestionó la posesión del balón con calidad técnica en el centro del campo y desequilibró el encuentro a los 21 minutos, cuando Balotelli regateó a Abdullah Otayf y superó al meta con un derechazo desde los 20 metros (m.21).



Los "azzurri" rozaron el segundo tanto con un remate al larguero de Domenico Criscito, en la primera mitad, y con un disparo curvado de Insigne bien parado por el portero, en la reanudación, antes de que Belotti consiguiera subir el 2-0 al marcador en el 69.



Sin embargo, Arabia Saudí creció en la segunda mitad y terminó el encuentro siendo hasta superior a Italia, lo que le permitió recortar distancias gracias a Al-Shehri (m.72) y hasta saborear el posible empate, cuando solo una gran parada del meta Gianluigi Donnarumma negó el gol a Al Muwallad.



El seleccionado de Pizzi tuvo otra buena oportunidad en el 84, pero de nuevo Al Muwallad no consiguió superar a Donnarumma; fue la última ocasión para el equipo de Pizzi, que sin embargo pudo salir satisfecho por una prestación positiva.



Ficha del partido:



1. Arabia Saudita: Al Owais; Al Shahrani, Omar Hawsawi, Osama Hawsawi, Al Harbi; Otayf, Al Faraj, Al Shejri, Kanu, Al Jassim; Mohanad Aseri. También jugaron Al Dawsari, Al Muwallad, Albulayhi, Al Moquawhi y Motaz Hawsawi.



2. Italia: Donnarumma; Zappacosta, Romagnoli, Bonucci, Criscito; Florenzi, Jorginho, Pellegrini; Insigne, Balotelli, Politano. También jugaron Belotti, Bonaventura, Cristante, Verdi, Chiesa y De Sciglio.



Goles: 0-1, m.21: Balotelli; 0-2, m.69: Belotti; 1-2, m.72: Al Shejri.



Árbitro: Sandro Scharer (SUI). No hubo amonestaciones.



Incidencias: Partido amistoso disputado en el estadio Kybunpark de San Galo (Suiza) ante cerca de 10.000 espectadores.