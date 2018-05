Portugal se tranca sin Cristiano en su primer ensayo antes de Rusia

El campeón de Europa se puso por delante con dos goles de André Silva y de João Mário, pero, pese a su dominio del partido, Túnez fue capaz de conseguir igualar el resultado con los tantos de Badri y de Youssef.



Fernando Santos, que además de Ronaldo tampoco podía contar con Rui Patrício, Gelson Martins y Bruno Fernandes, del Sporting, decidió apostar por Quaresma y André Silva en la delantera y hacer debutar al joven defensa Rúben Dias.



La selección tunecina, que saltó al césped de rojo y dejó a Portugal con su segunda equipación -blanca-, entró mejor en el partido, manejando el balón ante unas "quinas" que se mantenían a la espera para salir al contraataque.



Pero las primeras oportunidades claras ya fueron para Portugal, ambas de Quaresma, que pudo adelantar a su equipo en dos ocasiones, especialmente en un mano a mano a los 10 minutos que mandó fuera.



Al final, el delantero del Milán André Silva fue el encargado de abrir el marcador en el 22. Tras un ataque por la derecha de Bernardo Silva, el balón le cayó a Quaresma, que puso un centro para encontrar la cabeza de Silva en el área y hacer el primero.



El gol de Silva, además de abrir la lata, pasará a la historia como el tanto número 1.000 de la selección lusa.



Pese a la efeméride, el segundo gol de las "quinas", en el 34, será probablemente más recordado mañana. Una auténtica bomba desde fuera del área de João Mário, que enganchó de volea un balón rechazado en un córner, amplió la ventaja portuguesa.



El claro dominio portugués no paró a los tunecinos, que apenas cinco minutos después acortaron distancias con un derechazo de Badri por la escuadra izquierda, a pase de Sliti.



En la segunda parte, con un ritmo más pausado, Portugal perdonó varias ocasiones con las que podría haber matado el partido.



Un remate de João Mário que paró el portero y sobre todo una triple ocasión en el 55, con un remate al palo de Bernardo Silva, otro de João Mário que volvió a detener Hassen y un tiro fuera del jugador del City acabaron en nada.



A las "quinas", incluso, les anularon un gol por fuera de juego en el 62, antes de que Túnez, que apenas metía miedo, consiguiera el empate.



La defensa lusa, despistada, dejó pasar un centro que llegó a Youssef, que había salido tras el descanso y puso la igualada en el marcador.



El gol fue un mazazo para el combinado luso, que ya no fue capaz de cambiar el resultado, con un Fernando Santos contrariado en la banda al ver cómo a su equipo se le escapaba el partido.



El seleccionador, al que sólo le valía la victoria, se mostró sorprendido cuando el árbitro pitó el final en el minuto 90, sin descontar nada a pesar de los numerosos cambios.



Portugal inició así su camino hacia el Mundial, donde se estrenará el próximo 15 de junio ante España, si bien tiene todavía tiene pendientes dos amistosos antes de la gran prueba, con Bélgica el 2 de junio y frente a Argelia el 7 de junio.



Túnez iniciará su camino en Rusia frente a Inglaterra el día 18 y antes se pondrá a prueba contra Turquía (1 de junio) y España (9 de junio).



- Ficha técnica:



2 - Portugal: Anthony Lopes; Ricardo (Cédric, m.73), Pepe (José Fonte, m.63), Ruben Dias, Raphael Guerreiro (Mário Rui, m.46); William Carvalho; Bernardo Silva (Guedes, m.73), Adrien (Manuel Fernandes, m.63), João Mário (Moutinho, m.80); Quaresma y André Silva.



2 - Túnez: Hassen; Nagguez, Benalouane, Meriah, Haddadi (Maâloul, m.46); Skhiri, Sassi, Khaoui (Youssef); Badri (Akaïchi, m.87), Sliti (Srarfi, m.77) y Khalifa (Chalali, m.67).



Goles: 1-0, m.22: André Silva; 2-0, m.34: João Mário; 2-1, m.39: Badri; 2-2, m.65: Youssef.



Árbitro: Luca Banti (ITA). No amonestó a nadie.



Incidencias: Partido amistoso de preparación para el Mundial de Rusia disputado en el Estadio Municipal de Braga (Portugal) ante 17.220 espectadores./ EFE