Messi: "No somos los mejores"

EFE



El capitán de la selección argentina de fútbol, Lionel Messi, sostuvo que, pese a la "fe" que tiene en su grupo, deben ir con "tranquilidad" al Mundial de Rusia y no dar por segura su victoria porque, actualmente, no considera que sean "los mejores" para disputar el título.



"Tenemos jugadores con mucha capacidad, con mucha experiencia, pero tenemos que ir con tranquilidad. Tampoco tenemos que tirar el mensaje de que vamos a salir campeones del mundo porque somos los mejores, porque la realidad es que no es así", admitió Messi en una entrevista en el programa "Pasión por el Fútbol" de Canal 13.



Para el capitán albiceleste, que se encuentra en Buenos Aires para jugar este martes con Argentina un amistoso con Haití, es más importante "ir partido a partido" y centrarse en ganar su primer enfrentamiento contra Islandia, que se disputará el próximo 16 de junio.



Mientras que hace unos años "nadie se esperaba" que Islandia fuese un rival que presentara mayor batalla en el campo, Messi reconoció que hoy es capaz de "complicar a cualquiera" y que así lo demostró en la última Eurocopa y en los partidos de clasificación, en los que se situó primero de su grupo junto a Croacia.



"Es importantísimo empezar ganando por la tranquilidad que te daría después para afrontar los otros partidos, porque no es un grupo fácil", dijo, aunque admitió que siempre "la van a pelear".



De la misma manera afrontan los siguientes partidos contra Croacia (21 de junio) y Nigeria (26 de junio), un equipo que "siempre" les costó, según el capitán.



"Siendo sincero y justo, hay muchas selecciones, o no muchas pero sí unas cuantas, mejores que nosotros. Tenemos que ser realistas y nosotros, desde la humildad, vamos a ir en busca de ese sueño", aseguró el futbolista.