Luis Joel Moreno || @youmoreno08

Alejandro Fuenmayor, anotó de cabeza en la victoria de su equipo ante el New York City. El criollo puso el empate en el marcador al minuto 21 de la primera mitad.

La anotación del defensor formado en Carabobo FC, inició la remontada del equipo de Houston que al final se llevó la victoria por 3-1.

Go on and celebrate that one, @alejandrof294! #HOUvNYC https://t.co/ezfauvGfGi