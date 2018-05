River no pudo con Flamengo pero aseguró el primer lugar del Grupo

Fútbol Internacional

Miércoles 23| 10:58 pm





En la sexta y última jornada de la fase de grupos, argentinos y brasileños no pudieron abrir el marcador y se repartieron puntos, lo que le permitió al local sumar doce unidades y al visitante, diez.



En un estadio Monumental completo, el conjunto de Marcelo Gallardo logró su objetivo aunque no sumó las tres unidades que le hubieran dado una mejor posición entre los líderes para las futuras fases de la Copa.



Por el lado de Flamengo, este punto le permite pasar a la próxima rueda invicto pese a las ausencias que sufrió en este último partido de sus dos centrales lesionados, Juan y Réver, junto con el suspendido Diego.



El encuentro fue de trámite parejo con un local volcado al ataque en busca de su referencia de área Lucas Pratto, rodeado por Ignacio Scocco, Enzo Pérez e Ignacio Fernández.



Flamengo, en tanto, volvió a exhibir un gran control del balón y rotación de juego, pero careció de profundidad para llevar peligro a la valla defendida por Franco Armani.



Justamente, Armani fue uno de los focos de la noche porque el portero 'millonario' estuvo como eje de una polémica al no ser cedido por Marcelo Gallardo a la selección argentina porque primero debía cumplir con este compromiso por la Copa Libertadores.



En el segundo tiempo los ingresos de Ariel Rojas, el colombiano Rafael Santos Borré y el uruguayo Rodrigo Mora no lograron torcer el cero y darle la victoria al local.



Por el lado del visitante, la ausencia de una referencia de área como podría ser la del peruano Paolo Guerrero, le quitó peligrosidad al buen control del balón exhibido fundamentalmente por el circuito de Lucas Paquetá, Everton, Ribeiro y Vinícius Júnior.



Lincoln, Jonás y Marlos Moreno ingresaron cerca del final para asegurar el empate, que terminó conformando a los dirigidos por Mauricio Barbieri.



Ahora será tiempo de esperar el sorteo del próximo 4 de junio en la sede de la Conmebol, en Asunción, para determinar los rivales tanto de River Plate como de Flamengo en los octavos de final.

EFE