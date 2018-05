Argentina recomienda vacuna contra sarampión para viajar al Mundial de Rusia

Fútbol Internacional

Miércoles 23| 5:48 pm





Si bien contar con la vacuna no es un requisito que se solicita para ingresar a Rusia, es fundamental para que el virus no vuelva a circular en Argentina y así poder proteger a las personas que no pueden recibirla", afirmaron desde el Ministerio en el texto enviado a la AFA.



Se recomienda que la vacuna se aplique al menos diez días antes de viajar al Mundial, que se jugará del 14 de junio al 15 de julio.



Según el comunicado, autoridades sanitarias "alertaron que con la circulación del virus en Europa y la asistencia de personas de distintos países al campeonato se podrían producir contagios" y que durante el año pasado unas 21.000 personas contrajeron esta enfermedad en Europa.



"En el transcurso de este año, la situación dista de estar controlada tanto en Europa como en otras regiones del mundo, como en América", alegó el Ministerio de Salud en el comunicado.



A finales de marzo pasado, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que una bebé de 8 meses contrajo el sarampión, lo que supone el primer caso autóctono de este virus registrado en Argentina en casi dos décadas.



Sin embargo, el comunicado de la cartera de Salud alerta de que por la alta circulación del virus en otras regiones se han reportado en los últimos años casos importados.



El mayor brote fue en el año 2010, luego del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, con 17 casos diagnosticados.



También se aconsejó aplicarse la vacuna contra la gripe a los mayores de 65 años, a los niños de 6 a 24 meses, a las embarazadas y a las personas con enfermedades crónicas. EFE