Mourinho toca a un fijo de Zinedine Zidane en el Real Madrid

Fútbol Internacional

Martes 22| 9:05 pm





José Mourinho está del todo empeñado en pescar refuerzos en el Real Madrid que preside Florentino Pérez. El técnico del Manchester United apunta ahora a uno de los jugadores más fijos para Zinedine Zidane en el once madridista. Y no se trata, precisamente, de un Toni Kroos que lleva tratando de atraer hacia a Old Trafford desde hace ya mucho tiempo, sino de un refuerzo para otra zona del campo que le tiene muy preocupado: el centro de la zaga.

Raphael Varane se ha convertido en el máximo objetivo de Mourinho para apuntalar el centro de la defensa del Manchester United. El técnico portugués sabe muy bien que Florentino Pérez no está del todo convencido de las posibilidades del defensa francés, a pesar de que Zidane confía casi ciegamente en él, y está dispuesto a mover ficha para llevárselo del Santiago Bernabéu este mismo verano.

Para más información click aquí: Don Balón