Carlos Bilardo: "Hay que meterle presión a Messi"

Bilardo sostuvo en FM La Patriada que la Albiceleste no debería tratar a Messi como un futbolista más, sino exigirlo al máximo.



"Hay que meterle presión... Ya son grandes, ya está. ¿Hasta cuándo van a esperar? Estos muchachos tienen tres, cuatro años más (de carrera), nada más. Después no se los espera más, ya les empiezan a poner cuatro (de puntuación) en los diarios, cinco. Se acabó la espera", dijo.



Para el entrenador, Argentina tiene "material" para ilusionarse con ganar la Copa del Mundo y resaltó que varios de los jugadores se desempeñan "en los mejores equipos de Europa".



Luego, en una entrevista con Radio Villa Trinidad, sostuvo que Messi, como todos, "siempre tiene que aprender".



"Los que ganan los premios Nobel siguen aprendiendo. Es mal ejemplo decir lo contrario", consideró Bilardo.



"El único resultado bueno es salir campeón del mundo. Todo lo demás no interesa. Para ser campeón tienen que estar todos juntos y unidos. Saber que es una posibilidad única", afirmó.



Bilardo señaló a Argentina, Alemania y Brasil como los máximos candidatos a ganar el Mundial. EFE