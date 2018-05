UEFA envía al Milan a la Cámara de Adjudicación por incumplir Juego Limpio

Fútbol Internacional

Martes 22| 2:33 pm





EFE



La Cámara de Investigación del Comité de Control Financiero de Clubes (CFCB) ha decidido remitir al club italiano Milan a la Cámara de Adjudicación del CFCB, por incumplir las normas del Juego Limpio Financiero, en particular en el requisito del punto de equilibrio.



En un comunicado en su web, la UEFA apunta que tras "un examen cuidadoso de toda la documentación y las explicaciones proporcionadas por el club, la Cámara de Investigación del CFCB considera que las circunstancias del caso no permiten la celebración de un acuerdo de resolución".



"En particular, la Cámara de Investigación del CFCB opina que, entre otros factores, existen incertidumbres en relación con la refinanciación del préstamo y las cantidades que deber ser pagadas en octubre de 2018", se recoge.



El consejero delegado del Milan, Marco Fassone, se había reunió el 9 de noviembre con miembros de la UEFA, en la sede de Nyon (Suiza), para dialogar sobre el denominado "Voluntary Agreement", un acuerdo voluntario que los clubes que tienen nuevas propiedades pueden estipular con el organismo que gestiona el fútbol europeo para conseguir facilidades económicas.



El club milanés, con la llegada a la propiedad del empresario chino Yonghong Li, que compró en 2016 el club a Silvio Berlusconi, había invertido unos 200 millones de euros en el mercado de fichajes de verano 2017, lo que ponía en riesgo el cumplimiento del "Juego Limpio Financiero".



Ante estas dudas, el Milan presentó a la UEFA un plan económico voluntario que resolviese la situación, el cual ya fue rechazado por la CFCB en diciembre de 2017.



Entonces, la citada Cámara de Investigación del Comité de Control Financiero de Clubes (CFCB) había decidido "no concluir" el plan financiero que le fue presentado en su momento por el Milan, manteniéndolo sujeto a un proceso de supervisión y evaluación durante los primeros meses de 2018.



Este proceso ha concluido de forma negativa para el Milan, siendo ahora la Cámara de Adjudicación la que "deberá adoptar una decisión sobre este caso a su debido tiempo".



Aunque la UEFA no ha informado de las posibles medidas a adoptar, el Milan puede correr el riesgo de una sanción por parte de la UEFA, que podría ser económica, de limitación de fichajes o plantilla o, incluso, de exclusión de la Liga Europa, para la que este domingo se clasificó el equipo al quedar sexto al término del campeonato liguero italiano.