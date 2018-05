FIFA cierra investigación por informe McLaren sin pruebas

Fútbol Internacional

La FIFA confirmó que no ha encontrado pruebas suficientes para afirmar que jugadores que acudirán al Mundial de Rusia violaron las normas antidopaje y dio por finalizada la investigación abierta por posibles incumplimientos después de la publicación del informe McLaren.



Las investigaciones se centraron especialmente "en los jugadores de elite sobre los que pesaban sospechas, en particular, en aquellos que podrían participar en Rusia" y la FIFA llevó a cabo una serie de controles, además de los practicados por las confederaciones, como los que hizo a la selección rusa, "uno de los equipos a los que se ha sometido a un mayor número".



"La FIFA comunicó a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) sus conclusiones, y esta se mostró conforme con la decisión de cerrar dichos casos", informó el organismo que preside el suizo Gianni Infantino, que desveló que aún mantiene abiertas investigaciones a varios jugadores que no guardan relación con el Mundial.



Durante la investigación ahora cerrada, la FIFA examinó la información y las pruebas que figuran en el llamado informe McLaren, el trabajo elaborado por este profesor canadiense a petición de la AMA en el que acusa a Rusia de dopaje de Estado en varias disciplinas deportivas, incluido el fútbol, entre 2011 y 2015.



Con apoyo de expertos científicos y jurídicos la FIFA contactó con el propio McLaren y realizó un contraanálisis de sustancias prohibidas de todas las muestras recabadas, almacenadas en laboratorios acreditados por la AMA, de todos los jugadores mencionados en los documentos de éste y de jugadores de elite, cuyo resultado fue negativo.



Igualmente resultó negativo el contraanálisis de sustancias prohibidas hecho a las muestras recogidas por la AMA del laboratorio de Moscú y almacenadas en el laboratorio de Lausana.



La FIFA reveló que hizo "un análisis forense (en busca de rasguños/marcas y niveles de sodio anormales) de las muestras recogidas por la AMA del laboratorio de Moscú y almacenadas en el laboratorio de Lausana", con la metodología recomendada por la AMA, que también emplea el Comité Olímpico Internacional (COI)".



"Ninguna de las muestras analizadas presentaba indicios de haber sido manipulada, y la orina no presentaba niveles de sodio sospechosos", detalló el organismo, que contactó con el exdirector del laboratorio ruso Grigori Rodchenkov y examinó los datos del LIMS (Sistema de Gestión de Información del Laboratorio) de dicho centro con la asistencia de expertos científicos y jurídicos.



"En cumplimiento del Reglamento Antidopaje de la FIFA y del Código Mundial Antidopaje, la FIFA no puede revelar el nombre de las personas objeto de las investigaciones", añadió la FIFA, que "continuará trabajando en estos casos en colaboración con la AMA" y que "facilitará más datos próximamente".