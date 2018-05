Acusan a César Farías de lesionar a portero de Bolívar

Fútbol Internacional

El venezolano César Farías, seleccionador interino de Bolivia y entrenador del club The Strongest de este país, fue acusado de lesionar al portero del Bolívar Romel Quiñóñez durante una gresca en el partido de ida de las semifinales del torneo Apertura que el equipo 'atigrado' ganó por 0-1.



De acuerdo a una información divulgada este lunes en una rueda de prensa por el médico del Bolívar, Guillermo Aponte, el guardameta "tiene un esguince" en el pulgar izquierdo, que está "bajo sedación" y aún presenta algo de inflamación.



"Tiene una parte de impotencia funcional, hoy no va a poder entrenarse, lo vamos a tener todavía en evaluación, tenemos únicamente tres días para poder recuperarlo", complementó el galeno.



La supuesta agresión se produjo a pocos minutos del final del partido clásico de Bolivia entre el Bolívar y el The Strongest, disputado este domingo en el estadio Hernando Siles de La Paz.



Las imágenes de los medios mostraron la acción de Farías contra Quiñónez para lograr que el portero del equipo 'celeste' soltara al suplente del The Strongest, José Peñarrieta.



Farías sujetó del dedo pulgar izquierdo a Quiñónez, que en ese momento sujetaba por el cuello a Peñarrieta, hasta lograr liberarlo.



Antes, el delantero argentino del Bolívar Marcos Riquelme propinó un golpe en el rostro a Peñarrieta, que estuvo a punto de reaccionar de no ser por la intervención de Quiñónez para frenarlo.



La acción de Farías fue objeto de críticas ya que la pasada semana fue invitado para dirigir los amistosos ante Holanda, Estados Unidos, Corea del Sur y Serbia que se jugarán a fines de mayo e inicios de junio.



El actual seleccionador reemplazó a Mauricio Soria, con quien se rescindió contrato en razón de la aplicación de una cláusula de comportamiento, luego de que protagonizara incidentes con uno de sus empleados en la vía pública.



Además, las críticas que cayeron sobre el venezolano son porque Quiñónez es considerado por la opinión pública local como uno de los probables dueños del arco boliviano junto a Carlos Lampe, actual meta del Huachipato chileno.



Ambos equipos se volverán a enfrentar el fin de semana para disputar el partido de vuelta que dará el pase a la final del torneo.