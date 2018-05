Sampaoli declara a Argentina campeón emocional del Mundial de Rusia

Fútbol Internacional

Lunes 21| 1:46 pm





EFE

El seleccionador Jorge Sampaoli trazó este lunes una línea imaginaria entre los aspirantes al título del próximo Mundial al señalar a "los candidatos de siempre: Brasil, Francia y Alemania" y luego proclamar a Argentina como candidato emocional.



"Desde el análisis, los candidatos son los de siempre: Brasil, Francia, Alemania. Emocionalmente, el candidato para mí hoy es Argentina. Estoy convencido de estos jugadores. Pero también habrá un montón de sorpresas o decepciones, como en todos los Mundiales", declaró Sampaoli.



"Me ilusiona que Argentina pueda hacer un gran Mundial. Los imprevistos definen muchas situaciones pero me parece que Argentina tiene un argumento bastante claro que tiene que ver con el juego, si nos animamos a jugar seguramente vamos a ser complejos para cualquiera", añadió el entrenador durante una conferencia de prensa en la que divulgó la lista definitiva de 23 jugadores.



Tras declararse "muy representado con esta lista", dijo que quiere en Rusia un equipo que "domine los partidos" y que pase más tiempo en el campo rival que en el propio.



"Me dan mucha ilusión estos jugadores que hoy me toca conducir. Tengo una gran esperanza. Cada vez que los veo entrenar el sueño se acrecienta", sostuvo.



"Estos jugadores que están citados hoy tienen un gran talento, trataremos de aprovecharlo", precisó.



Del capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, dijo que lo ve "muy entusiasmado".



"Lo vi muy óptimo, físicamente está en un buen momento. Haber ganado la Liga antes hizo que él pueda dosificar esfuerzos. Va a llegar sin ningún tipo de problema a la Copa del Mundo. Creo que para el Mundial va a llegar muy bien", sostuvo.



Sampaoli explicó que Sergio Agüero está "trabajando normal" tras superar una lesión en la rodilla izquierda y que cree que Lucas Biglia, quien sufrió una lesión en la espalda, también llegará en óptimas condiciones físicas a Rusia.



"El Mundial es una competencia donde si no tenés claro lo que vas a hacer, disminuyen mucho tus posibilidades. El Mundial hay que enfrentarlo sin ningún tipo de miedo", puntualizó.