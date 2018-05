Argelia destituye a Rabah Madjer tras seis meses en el cargo

Fútbol Internacional

EFE.

La Federación Argelina de Fútbol (FAF) anunció hoy la destitución del seleccionador nacional, el ex internacional Rabah Madjer, apenas seis meses después de que sustituyera al español Lucas Alcaraz.



En un comunicado difundido hoy en su página web, la FAF explicó que la destitución se produjo esta mañana tras una reunión entre el presidente de la federación, Kheiridin Zetchi, y el propio Madjer, una de las leyendas del fútbol argelino.



"La decisión se adopta antes de la reanudación de las competiciones oficiales y con el objetivo de que (el nuevo) equipo técnico pueda centrarse en la fase de clasificación para la Copa de África 2019", explicó.



En este sentido, la designación de un nuevo técnico "se hará de forma inminente" para que éste pueda estar listo en septiembre, con el inicio de la nueva temporada, agregó.



Madjer fue nombrado el pasado mes de octubre en sustitución de Alcaraz, que igualmente apenas resistió seis meses en un banquillo que se ha convertido en un polvorín desde que Argelia quedara eliminada en segunda ronda del mundial de Brasil 2014, tras perder con Alemania.



Alcaraz llegó envuelto en numerosas críticas, especialmente por parte de la prensa, que le recriminó desde el primer minuto su escasa experiencia internacional, su escaso palmarés y el hecho de que no hablara francés.



Desde que el ex jugador del Oporto se hiciera con la dirección técnica de la selección, Argelia ha disputado un partido oficial y cuatro amistosos, con tres victorias y dos derrotas, la última el pasado 9 de mayo en Cádiz en un amistoso frente a Arabia Saudí, equipo que estará en Rusia 2018.



Argelia ganó a Nigeria en el última partido de clasificación para Rusia 2018, ya sin nada en juego, y a la República Centroafricana y a Zambia en amistosos, y perdió con Irán, en otro partido amistoso de cara al mundial, en el que estará la selección persa.



La inestabilidad en el banquillo ha sido la tónica general de Argelia -un equipo con grandes nombres internacionales- desde la eliminación en Brasil, ya que por el mismo han pasado desde entonces más de media docena de técnicos.