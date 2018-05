Flamengo estudia demandar a la Federación Peruana por suspensión de Guerrero

Fútbol Internacional

EFE

El Flamengo, que ya rescindió el contrato de Paolo Guerrero tras su suspensión por dopaje, estudia la posibilidad de presentar una demanda contra la Federación Peruana de Fútbol por el "perjuicio" que le causó la sanción al delantero.



"Nuestro departamento jurídico, con seguridad, está estudiando esa posibilidad", dijo en una entrevista que publica hoy el diario O Globo el presidente del club brasileño, Eduardo Bandeira.



Guerrero, de 34 años, tenía contrato con el Flamengo hasta agosto próximo, pero no podrá volver a jugar hasta enero de 2019, debido a que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) amplió a catorce meses su suspensión por un caso de dopaje detectado tras un partido que disputó con la selección peruana.



La sanción para el delantero fue inicialmente de un año, aunque Comisión de Apelación de la FIFA la redujo el pasado 20 diciembre a seis meses tras considerar que había cometido alguna "negligencia", pero no significativa.



Aún así, el TAS luego elevó el castigo aplicado después de que dio positivo por el metabolito de la cocaína benzoilecgonina, que le fue detectado en un control antidopaje el pasado 5 de octubre tras un partido entre Argentina y Perú por la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018, que Guerrero no podrá disputar.



"Hubo un perjuicio serio para el Flamengo. Quién garantiza que el equipo no habría sido campeón de la Copa Suramericana con Guerrero", jugador que el club brasileño inscribió también para la Libertadores de este año y que no pudo usar en ningún partido, dijo Bandeira a O Globo.



Según el presidente del Flamengo, Guerrero "es un deportista excelente, un ejemplo", pero su situación "perjudicó" al club, que ahora puede recurrir a la vía legal para ser "resarcido" por eso.



"Entregamos un jugador en perfectas condiciones a la Federación Peruana y ellos nos devolvieron un jugador en esa situación", apuntó Bandeira.