Flamengo suspendió el contrato de Guerrero

Viernes 18





Wilder Delgado Suárez

Como si con no ir al Mundial no fuera suficiente, el delantero peruano Paolo Guerrero no seguirá más con el Flamengo (Brasil), luego de que el club suspendiera su contrato por el tiempo que dura la sanción impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

La junta directiva del club brasileño decidió suspender el sueldo del peruano como ya había hecho cuando estuvo sancionado por cinco meses, tras haber dado positivo.

Esta decisión del Flamengo es fundamentada con la Ley Pelé, la cual señala que una entidad deportiva puedes suspender el contrato de un atleta cuando éste no pueda actuar en un tiempo superior a 90 días.

Guerrero tiene contrato con el cuadro brasileño hasta agosto de este año, pero con la extensión de la sanción a 14 meses, no volverá a jugar hasta enero de 2019, por lo que medios internacionales aseguran que no estará más con el Flamengo.

Cabe destacar que el inca dio positivo por el metabolito de la cocaína benzoilecgonina, sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje.