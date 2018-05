El equipazo de Francia que no irá al Mundial

Benzema no cuenta desde hace tiempo para Deschamps/ Foto Cortesía

Una de las escuadras con más talento en la actualidad es la de Francia. El conjunto galo asistirá al Mundial de Rusia 2018 como uno de los favoritos a alzarse con el título, debido a la gran cantidad de grandes figuras que acumula en sus filas, además del prestigio que por historia ya posee.

Sin embargo, el combinado galo se dio el lujo de dejar fuera a grandes jugadores para disputar la Copa del Mundo. Ya sea por lesión o porque Didier Deschamps no los considerara aptos para el plantel, la selección francesa dejó fuera a buenos jugadores con los que se podría armar un 11 que cualquier selección quisiera tener.

Benoit Costil

El guardameta del Girondins de Bordeos es uno de los que se mantiene más en forma de la Ligue 1. Pese a que el combinado francés ya tiene tres arqueros de garantía, la experiencia y el carácter de Costil lo hace una buena pieza dentro y fuera del campo.

Layvin Kurzawa

El lateral ha visto como su temporada ha ido de más a menos. Su poca participación en los últimos tiempos en el PSG, perdiendo el puesto con Yuri, lo ha hecho quedarse fuera de la cita mundialista. Sus escapadas por la banda y su velocidad, podrían hacer falta en Rusia.

Clément Lenglet

Su buena campaña con el Sevilla ha hecho despertar el interés de grandes clubes; no obstante no le alcanzó al joven central para llamar la atención de Deschamps. Sus buenas prestaciones podrán ser aprovechadas en el futuro, pero por ahora esas virtudes no se usarán en el Mundial.

Aymeric Laporte

Su salida del Athletic para recalar en el Manchester City de Guardiola le ha ayudado a mejorar mucho en poco tiempo, en una competición tan exigente como la Premier League, aunque evidentemente no fue suficiente para que el entrenador francés quisiera contar con él.

Laurent Koscielny

El central del Arsenal ha sido uno de los fijos en los llamados de Deschamps a la selección. Su calidad y su experiencia internacional lo hacen una pieza clave, así lo explicó el propio técnico galo; sin embargo una lesión en el tendón de Aquiles lo dejó fuera de la lista.

Kingsley Coman

El veloz extremo del Bayern Múnich es uno de los jóvenes y apreciados talentos que tiene Francia, pero una inoportuna lesión en los ligamentos de su tobillo izquierdo lo han tenido renqueante desde febrero y por eso se perderá su primera Copa del Mundo.

Adrien Rabiot

Una de las piezas claves dentro del PSG desde la salida de Matuidi. Pese a sus buenas actuaciones el joven mediocampista siempre ha hecho público su deseo de jugar en una posición más ofensiva, algo que le ha traído problemas con su club y ahora lo ha dejado fuera de la lista de 23.

Geoffrey Kondogbia

Otro de los jóvenes que impulsaron al Valencia en su buena temporada. Pese a su calidad en el corte y la distribución de balón, sus buenas actuaciones no llamarón la atención de un Deschamps que ya tenía a otros jugadores vistos para esa demarcación.

Dimitri Payet

El francés es uno de los pilares tanto en su club como en la selección. Clave en la Eurocopa de 2016, en al que Francia fue semifinalista, Payet se había convertido en una de las bazas en ataque, pero la lesión en la final de la Europa League lo terminó marginando de la lista final.

Alexandre Lacazette

El delantero del Arsenal firmó un buen año en la Premier League, no obstante una lesión en febrero lo hizo perder la titularidad en detrimento de Aubameyang. La falta de minutos y la cantidad de buenos atacantes que tiene Francia han hecho que un buen goleador se quede fuera.

Karim Benzema

Pocas dudas habían en torno a la figura de un Benzema, que desde su escándalo con Valbuena no cuenta para Deschamps. Pese a que no ha cuajado una buena campaña con el Real Madrid, su calidad de juego es incuestionable y algunos lamentan que esta no se aproveche en Rusia.