El PSG estudia fichar a Gianluigi Buffon

El París Saint Germain (PSG) se ha puesto en contacto con el mítico portero italiano Gianluigi Buffon, que dejará el Juventus al final de la temporada, con vistas a su posible fichaje, informó este viernes "L'Equipe".



El PSG no confirmó que se haya cerrado una negociación, pero considera que Buffon (40 años e internacional en 176 ocasiones con Italia) todavía podría jugar una o dos temporadas al máximo nivel, señaló el diario deportivo francés.



Todo esto sería congruente con la hipótesis planteada por la prensa italiana de un contrato de dos años con el club parisino.



Para el puesto de portero, el PSG también ha estado en contacto con Thibaut Courtois (del Chelsea), con Jan Oblak (del Atlético de Madrid) y con Gianluigi Donnarumma (del AC Milan).



Pero los tres tienen una desventaja respecto a Buffon, y es que costarían caro a un equipo que corre el riesgo de ser sancionado por no haber respetado el juego limpio financiero debido a sus fichajes multimillonarios, en particular el de Neymar el pasado verano (222 millones de euros por la cláusula de rescisión con el Barcelona).



El veterano guardameta italiano queda libre a partir del 30 de junio, con lo que quien lo contrate no tendrá que indemnizar al Juventus.



Buffon, no obstante, arrastra la amenaza de recibir una fuerte sanción (en forma de suspensión de varios partidos, si ficha por algún club que dispute la Liga de Campeones) de la comisión de disciplina de la UEFA.



La razón es su protesta al árbitro por un penalti en el partido contra el Real Madrid de cuartos de final el pasado 11 de abril en el que los italianos perdieron por 3-1.