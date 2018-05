Peñarol vence a un The Strongest eliminado, pero no consigue el milagro

Fútbol Internacional

El conjunto boliviano, en tanto, estaba eliminado anticipadamente y condenado al último lugar de la zona.



Ahora, Peñarol deberá conformarse con un lugar asegurado para la próxima Copa Sudamericana al quedar de tercero en la clasificación.



El delantero Cristian Palacios abrió la cuenta a los 19 minutos luego de una formidable asistencia de Maximiliano Rodríguez.



La jugada comenzó con una salida desde atrás del lateral Guillermo Varela, que pasó el balón al centrocampista argentino y este se lo dejó servido a Palacios, que llegaba al área entre la defensa del conjunto boliviano y ayudado por un error de Gabriel Valverde, que se resbaló en el camino.



Con el marcador a favor, Peñarol se mostró paciente con la pelota y mantuvo la posesión, mientras que The Strongest se mostró pasivo y solo tuvo un remate al arco en la primera mitad.



A los 33 minutos el centrocampista Fabián Estoyanoff se perdió la oportunidad de estirar la ventaja con un remate cruzado que se fue apenas ancho.



Sin embargo, el experimentado futbolista generó una nueva jugada y, producto de ello, a los 34 fue víctima de una infracción de Henry Vaca dentro del área.



El árbitro del cotejo, el colombiano Andrés Rojas, decretó el penalti a favor del conjunto aurinegro. Cristian 'Cebolla' Rodríguez fue el encargado de ejecutarlo y a los 37 reventó la red de Daniel Vaca con un tiro potente y al medio que el portero no pudo adivinar.



Los dirigidos por el venezolano César Farías no reaccionaron y a los 42 casi llega el tercero del Peñarol luego de un nuevo error del defensa Valverde, que regaló el balón por segunda vez.



Palacios la pescó, enganchó frente al portero, pero marró lo que pudo haber sido el 3-0 en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo.



Aunque tras el descanso los dirigidos por el venezolano César Farías saltaron a la cancha con una postura más agresiva, a los pocos minutos Peñarol volvió a adueñarse del trámite del partido, que se jugó más en la cancha de la visita que en la del local.



Cuando el técnico del cuadro local, Leonardo Ramos, se disponía a marcar la salida de Franco Martínez por Agustín Canobbio, el joven centrocampista recibió la segunda amonestación en el partido y debió abandonar el campo, dejando sin efecto el cambio.



Rojas mostró la segunda amarilla a Martínez por una mano que entendió fue adrede.



La desventaja numérica de Peñarol le dio algo de respiro al conjunto boliviano, que enseguida pasó a la acción y comenzó a acercarse al arco de Kevin Dawson, aunque sin éxito. EFE