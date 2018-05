Bebeto: "Ver fuera del Mundial a Paolo Guerrero es muy triste"

Fútbol Internacional

José Roberto Gama de Oliveira, 'Bebeto', exdelantero internacional brasileño, declaró este jueves que "ver fuera del Mundial" al peruano Paolo Guerrero, sancionado por dopaje, es "muy triste" porque está "probado que no tomó cocaína" y es un "ídolo en Brasil".



El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) aumentó el pasado 15 de mayo a catorce meses la sanción a Paolo Guerrero, capitán y máximo goleador de la selección peruana, tras su positivo el pasado mes de octubre en un partido contra la selección de Argentina, por lo que no podrá jugar el Mundial de Rusia 2018.



Tras confirmarse el caso de dopaje por benzoilecgonina, principal metabolito de la coca y sus derivados como la cocaína, la FIFA impuso a Guerrero una sanción de un año, desde el 3 de noviembre pasado, por la que no pudo jugar la repesca del Mundial ante Nueva Zelanda, pero luego su Comité de Apelación la redujo a seis meses, periodo que el futbolista ya ha cumplido y que ahora se ha visto ampliado.



"Me he quedado muy triste con lo que le ha pasado a Guerrero. Pienso que fue probado que no tomó cocaína. Si no es cocaína no se puede sancionar. Pienso que para la gente que le gusta el fútbol o para el jugador es difícil de asumir porque dejas de hacer lo que más te gusta", dijo Bebeto, que participó en un acto publicitario en el centro de Madrid.



"Ahora que Perú después de tanto tiempo vuelve a jugar un Mundial estamos muy tristes porque es un gran jugador. Un ídolo en Brasil. Verlo fuera del Mundial, cuando hizo todo para estar ahí, es muy triste. Es una cosa ajena al fútbol porque fue comprobado que no usó cocaína", concluyó. EFE