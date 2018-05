Guerrero no se rinde y puede presentar recurso para ir al Mundial

Fútbol Internacional

El peruano Paolo Guerrero aún puede recurrir a la justicia suiza para intentar que se suspenda la sanción que le aplicó el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y asistir al Mundial de Rusia, afirmó el representante del sindicato internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro), Carlos Gonzales.



"Yo le aconsejaría presentar ante la justicia ordinaria una demanda y solicitaría una medida cautelar, que la sanción no se aplique hasta que quede firme y ahí podría jugar Paolo Guerrero", declaró el integrante del comité ejecutivo del FIFPro, según publican este jueves medios locales.



Agregó que "la presentación de una demanda ante la justicia ordinaria en el tribunal suizo y una de las solicitudes, que haría de manera respetuosa, sería, justamente, que como medida cautelar no se aplique la sanción".



Gonzales informó que aunque el código de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) "refiere que eres culpable por el solo hecho de encontrar una sustancia prohibida" sin interesar las condiciones, "lo paradójico y absurdo es que en este momento está corriendo en el Giro de Italia una persona que arrojó un positivo".



"Y, me pregunto, ¿por qué le permiten al señor ciclista competir y a Paolo Guerrero no se le permite competir en el Mundial?", dijo.



El representante se pronunció sobre el tema después de que este miércoles el seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, pidiera la intervención del FIFPro ante una sanción que consideró "totalmente injusta" y que debe tener una "connotación mundial".



El FIFPro ya solicitó este martes una reunión urgente con la FIFA tras considerar "desproporcionado e injusto" el castigo impuesto a Guerrero y aseguró que el Código Mundial Antidopaje "con demasiada frecuencia conduce a sanciones inapropiadas, especialmente cuando se ha establecido que no hubo intención de hacer trampa".



Gonzales anunció, al respecto, que el sindicato utilizará el caso de Guerrero "como un ejemplo de cómo se vulneran" los derechos de los futbolistas.



Aclaró, además, que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) "no puede salir en solidaridad de una persona sancionada" porque "la responsabilidad penal y disciplinaria es personal".



Gonzales también consideró una "paradoja" que supuestamente tanto Guerrero como sus abogados hayan pedido que se emita la resolución del TAS antes del Mundial de Rusia, cuando esa medida bien pudo anunciarse luego de la cita mundialista.



Uno de los abogados de Guerrero, Julio García, anunció este jueves a medios locales que la defensa del futbolista evalúa presentar la medida cautelar ante el Tribunal Federal Suizo.



"Es complicado, difícil, pero la esperanza no se ha agotado", indicó García a la cadena de televisión Latina.



Agregó que ya han designado un abogado en Suiza para presentar el recurso que, según afirmó, se podría resolver en un plazo de diez días, en el mejor de los casos.



Esa decisión ha sido apoyada por el presidente de Perú, Martín Vizcarra, quien este miércoles anunció que la embajada peruana en Suiza va "a darle es un soporte en las gestiones que sus abogados hagan", tal como se hace en otros casos planteados por los ciudadanos peruanos alrededor del mundo.



El TAS impuso este lunes a Guerrero una sanción de 14 meses por dopaje, tras un control realizado a Guerrero tras el partido jugado por Perú contra Argentina en Buenos Aires el 5 de octubre de 2017, cuando se detectó benzoilecgonina, principal metabolito de la coca y sus derivados.