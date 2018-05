Flamengo se clasifica a octavos y Emelec se despide

Fútbol Internacional

Miércoles 16| 11:37 pm





Después de un primer tiempo dominado por Flamengo, pero arduamente batallado por Emelec, el conjunto carioca inauguró la segunda parte con un gol de Everton Ribeiro, el mismo jugador que cerró con broche de oro el partido al hacer la segunda anotación al minuto 91.



El club más popular de Brasil alcanzó 9 puntos y al garantizar su clasificación a los octavos de final llega fortalecido para el último partido del grupo, que jugará contra River Plate en Buenos Aires.



Si Flamengo gana en la capital argentina terminará como líder, pero de hecho jugará sin su creativo estrella, Diego, que este miércoles sumó la segunda tarjeta amarilla consecutiva y por suspensión automática no podrá participar.



Flamengo dominó en la cancha desde el comienzo, aunque durante todo el partido abrió espacios para el contraataque del club ecuatoriano.



Fue un primer tiempo donde el festival de oportunidades fallidas de gol fue liderado por Flamengo, sin mucha ventaja sobre un Emelec que también desperdició varias llegadas con opción de anotación y que dejó aburrido al público que llenó a reventar el Maracaná.



Por eso, al inaugurar el segundo tiempo con la anotación de Ribeiro, la afición enloqueció porque además volvía al escenario luego de cumplir dos fechas de sanción por parte de la Conmebol debido a hechos violentos en la final de la Copa Sudamericana del año pasado.



Los hinchas también se manifestaron con arengas y carteles contra la sanción al peruano Paolo Guerrero, jugador del Flamengo, que le impedirá jugar el Mundial de Rusia 2018 y a quien muy posiblemente el club no le renueve el contrato, que termina en agosto.



Guerrero solo alcanzó a jugar dos partidos tras cumplir la suspensión de seis meses por dopaje que le dio la FIFA, pero que este lunes fue ampliada a 14 meses por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).



Sin Guerrero, el técnico Barbieri centró el ataque con Henrique Dourado, apoyado por Vinicius Junior y Everton Ribeiro en las bandas.



Emelec se mostró aguerrido desde el inicio del encuentro, pero las ganas no le alcanzaron ni para sacar un empate.



Con la salida del Emelec también se despide su entrenador, el uruguayo Alfredo Arias, que ya anunció su renuncia y deja el banquillo del club ecuatoriano para empezar a entrenar al Universidad de Chile, según declaraciones dadas por el entrenador al periódico El Mercurio de aquel país.

EFE