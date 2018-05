Valverde: "Estuvimos recordando el gol de Iniesta en la final del Mundial"

Fútbol Internacional

"Hemos estado recordando un poco el gol de Andrés en la portería de la izquierda en el Mundial", compartió el entrenador del Barcelona, en rueda de prensa al finalizar el encuentro.



Iniesta fue una de las estrellas más aclamadas por el público pero al que más esperaba el público sudafricano era a Leo Messi, quien solo jugó unos minutos al final del partido tras haber viajado con molestias, según la prensa.



Valverde compartió que estaba "un poco constipado" y que merecía descanso al estar en la recta final de la temporada y haber llevado buena parte del peso del equipo todo el año.



"Tenía algún pequeño problema pero pensábamos que tenía que jugar algunos minutos por la gente y por todo", señaló.



La atmósfera festiva del FNB Stadium (antiguo Soccer City), con aficionados que "animaban a los dos equipos" con vuvuzelas incluidas, también les trajo buenos recuerdos del 2010 ya que, según dijo Valverde, "todos sabemos cómo fue el ambiente que hubo aquí en el Mundial que fue extraordinario".



El Barcelona estaba invitado a Sudáfrica como parte de los actos del centenario de Nelson Mandela, a quien Valverde definió como "uno de los grandes hombres de la historia no solo de este país sino de la humanidad".



"El hecho de que hayamos sido invitados a los actos del centenario es un honor para nuestro club y para cada uno de nosotros", recalcó.



Aunque el Barcelona ganó con comodidad, el entrenador reconoció que los la "velocidad" y el "entusiasmo" de los Sundowns les "sorprendió".



"Lo cierto es que no conocíamos mucho de nuestro rival, ha hecho un buen partido", agregó.



El entrenador de "los brasileños", también en rueda de prensa, se mostró contento del rendimiento del equipo sudafricano y aseguró que supieron demostrar "cómo juegan los Sundowns".



"Hay una gran diferencia, tienes que estar contento de lo que ves porque juegas con el mejor equipo del mundo, con súper estrellas. Creo que no hemos avergonzado", ratificó. EFE