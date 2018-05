Inglaterra presentó sus convocados al Mundial en un innovador vídeo

Redacción Meridiano

La selección de Inglaterra publicó un video en sus redes sociales donde presentaron a los 23 convocados al Mundial de una manera muy innovadora y llamativa al público.

Inglaterra que ya fue campeón del mundo, exhibió el nombre de los jugadores que representaran a “Los Pross” en esta competición internacional que se diputará en Rusia mediante un interactivo vídeo con ingleses que expresan el nombre de cada uno de los jugadores.

En dicha cita mundialista, no estarán jugadores como Joe Hart Y Jack Wilshere.

For the nation, by the nation. The #ThreeLions’ official @FIFAWorldCup squad announcement. pic.twitter.com/YecUWPUZfJ