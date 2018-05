Paolo Guerrero pide tranquilidad y no perseguir a nadie

Fútbol Internacional

El capitán de la selección peruana pidió tranquilidad y unión a través de un vídeo compartido en Facebook.



"Somos un país milenario que está empezando a alcanzar sus sueños. Sigamos por ese camino sin violencia", enfatizó.



El Ministerio del Interior advirtió que no tolerará las convocatorias que circulan en redes sociales para atacar un hotel de Lima al que se acusa de no haber colaborado con la defensa de Guerrero, quien se perderá el Mundial por una suspensión emitida por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).



Ante esto, Guerrero pidió "que no se persiga a nadie, y mucho menos se difundan imágenes o datos de nadie".



Otro blanco de los fanáticos ha sido el jugador Claudio Pizarro, señalado por la madre de Guerrero, Petronila González, como responsable de un "complot" junto a los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).



Al retornar hoy a Lima junto a su hijo, la popular 'doña Peta' dijo que se había excedido en sus palabras, como consecuencia del dolor que le causó el castigo impuesto a Guerrero.



Tras la advertencia del Ministerio del Interior, ninguna manifestación se acercó hoy a las inmediaciones del Swissotel donde se concentra la selección.



"La violencia nunca es el camino, mi sueño es un Perú unido", expresó el jugador del Flamengo brasileño a su llegada a Lima.



El capitán de la selección peruana dijo que le gustaría que cualquier manifestación pública o privada se cumpla "de manera pacífica y respetando los derechos de todas las personas".



Durante la jornada, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, recibió a Guerrero en el Palacio de Gobierno para expresarle su solidaridad por lo que consideró una "injusta" sanción del TAS. EFE