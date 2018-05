Suecia tiene sus 23 sin Zlatan

Fútbol Internacional

Martes 15| 1:59 pm





EFE



El seleccionador sueco, Jan "Janne" Andersson, hizo pública este martes la lista de 23 seleccionados para el Mundial de Rusia en la que figura el delantero del Alavés John Guidetti y en la que no hay grandes sorpresas.



En la convocatoria están todos los jugadores que han constituido el bloque que ha devuelto a Suecia a un Mundial doce años después de su última participación, un grupo que destaca por su fuerza colectiva y su organización, pero que no tiene grandes nombres.



El interior del Leipzig alemán Emil Forsberg -al que las lesiones han impedido repetir su brillante temporada anterior en la Bundesliga- es lo más parecido a una estrella en una lista formada por tres porteros, ocho defensas, ocho centrocampistas y cuatro delanteros.



Andersson decidió no incluir al potente interior Ken Sema, que brilló esta temporada en Liga Europa con el Östersund, para convocar en su lugar a Marcus Rohdén, una decisión que justificó por la versatilidad del centrocampista del Crotone.



Sí está el portero titular, Robin Olsen, recuperado de la lesión en el hombro producida en marzo y que le obligó a pasar por quirófano, aunque todavía no ha reaparecido con su club, el Copenhague danés.



Falta el héroe de la repesca contra Italia, el mediocentro Jakob Johansson -autor del único gol de la eliminatoria-, aún convaleciente de una rotura de ligamento de la rodilla.



La Federación Sueca había cortado el mes pasado cualquier posibilidad sobre un regreso de Zlatan Ibrahimovic, retirado de la selección desde 2016, al afirmar que el propio jugador no tenía pensado cambiar de idea, aunque él mismo había alimentado las especulaciones con mensajes ambiguos en las redes sociales.



Suecia está encuadrada en el grupo B del Mundial, con Alemania, México y Corea del Sur.



La lista la componen los siguientes jugadores:



Porteros: Robin Olsen (Copenhague), Karl-Johan Johnsson (Guingamp), Kristoffer Nordfeldt (Swansea).



Defensas: Mikael Lustig (Celtic), Victor Nilsson Lindelöf (Manchester United), Andreas Granqvist (Krasnodar), Martin Olsson (Swansea), Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Filip Helander (Bologna), Emil Krafth (Bologna), Pontus Jansson (Leeds).



Centrocampistas: Victor Claesson (Krasnodar), Jimmy Durmaz (Toulouse), Emil Forsberg (Leipzig), Sebastian Larsson (Hull), Gustav Svensson (Seattle), Albin Ekdal (Hamburgo), Oscar Hiljemark (Génova), Marcus Rohdén (Crotone)



Delanteros: Marcus Berg (Al Ain), John Guidetti (Alavés), Isaac Kiese Thelin (Waasland-Beveren), Ola Toivonen (Toulouse).