Fábio Coentrao renuncia a jugar el Mundial con Portugal

El defensa del Sporting de Portugal Fábio Coentrão anunció este lunes su renuncia a participar en el Mundial de Rusia con la selección portuguesa.



"La semana pasada, tras una gran deliberación, informé al seleccionador nacional de que, después de una temporada de gran desgaste, no me siento en las condiciones necesarias para representar a la selección en una prueba con la exigencia de un Mundial", escribió el jugador en su cuenta de Instagram.



Sin embargo, el lateral izquierdo no cerró las puertas a un posible regreso al combinado nacional más adelante: "Jamás daré la espalda a mi país y espero poder representar a nuestra selección más veces en el futuro".



Coentrão fue noticia en la última convocatoria de Fernando Santos antes del Mundial, en marzo, cuando fue llamado pero pidió no ir tras revelar al equipo médico que unas molestias en un muslo le habían dejado muy "limitado", a pesar de que había pasado las pruebas físicas sin mayores problemas.



El defensor, de 30 años, está cedido por el Real Madrid hasta el próximo 30 de junio, cuando deberá volver a las filas del club español.



Esta temporada ha sido uno de los hombres fijos en el Sporting de Jorge Jesus, el entrenador que le llevó al estrellato con el Benfica, a pesar de haber tenido un año lleno de altibajos.



Con los "leones", Coentrão ha disputado 43 partidos y ha conseguido la primera Copa de la Liga de la historia del club, a lo que se le podría añadir la Copa de Portugal el próximo domingo.