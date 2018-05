Fabinho selló el pase del Mónaco a la próxima Champions

Fútbol Internacional

Un penalti transformado por el brasileño Fabinho en el tiempo añadido proporcionó la victoria ante el Saint Etienne, al Mónaco (1-0), que asaltó el segundo puesto de la Ligue-1 de Francia y se asegura la participación en la próxima Liga de Campeones.



La penúltima jornada de la competición elevó al segundo lugar al cuadro monegasco, beneficiado, además por la derrota en Estrasburgo del Lyon (3-2), que encajó dos goles en dos minutos de la prolongación.



El Stade Rennes, por su parte, ganó en el Parque de los Príncipes al París Saint Germain y se aferra al puesto europeo aún vacante. Mientras el Troyes, que solo pudo empatar en Montpellier y el Toulouse, derrotado en Burdeos (4-2), siguen amenazados de un descenso del que escapó el Estrasburgo y el Lille.



Fabinho, de penalti, dio la victoria al Mónaco. La segunda seguida. El equipo de Leonardo Jardim se asegura disputar la Champions el próximo año.



El Lyon, en un choque alocado, salió batido de Estrasburgo, que se jugaba una permanencia que aseguró. El camerunés Stephane Bahoken adelantó a los locales pero un penalti transformado por Nabil Fekir y el tanto de Houssem Aouar pusieron por delante al Lyon. No obstante, todo cambió en los últimos minutos. El caboverdiano Nuno Da Costa empató en el 88 y en la última acción del encuentro Dimitri Lienard dio el triunfo al Estrasburgo.



La derrota del Lyon, que llevaba cinco victorias seguidas, amplía las posibilidades del Marsella para alcanzar el tercer puesto y ganarse un lugar en la Liga de Campeones si no lo hace con el título de la Liga Europa. Un punto separa al Lyon, tercero, del Marsella. Una situación pendiente para la última jornada.



El Stade Rennes ganó en París al campeón gracias al acierto de Benjamin Bourigeaud, de penalti y Adrien Hunou (0-2). El Rennes aseguró, prácticamente, su participación en Europa el próximo año.



El Niza, con un doblete del italiano Mario Balotelli completados con los de Allan Saint-Maximin y Jean Michael Sari, batió al Caen (4-1). Está a tres puntos del Rennes el conjunto nicense. Los visitantes, sin embargo, se jugarán la permanencia en el último partido.



El Montpellier, con gol de Karim Azamoum, y el Troyes, con el firmado por Nicolas Cozza, igualaron a un gol. El Montpellier se queda sin opciones europeas. Pero el Troyes aún suspira por evitar el descenso.



El Burdeos de Gustavo Poyet ganó con claridad al Toulouse (4-2) pero no bastó para mantener opciones europeas. Remontó el gol del Guienano Issiaga Sylla gracias a un doblete de Martin Braithwaite junto a los goles de Lukas Lerager y el brasileño Malcom.



El Lille aseguró la continuidad en la Ligue-1. Sumó su tercera victoria seguida gracias a un doblete del sudafricano Lebo Mothiba, que remontaron el gol inicial del Dijon, anotado por el coreano Chang-Hoon Kwon.



además, en los partidos sin trascendencia en la clasificación, el Amiens ganó al Metz, ya descendido (2-0) con los tantos de Harisson Manzala Tusumgama, de penalti y de Vahid Selimovic, en propia puerta.



El Nantes, por su parte, ganó en Angers (0-2) gracias al brasileño Lima y al maliense Kalifa Coulibaly. EFE