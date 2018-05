Alves: "Confío mucho en Brasil porque siempre dan lo mejor cuando se junta"

Fútbol Internacional

Sábado 12| 5:10 pm





El lateral Daniel Alves, jugador del París Saint Germain francés, dijo este sábado que confía en el mejor de los resultados para la selección brasileña que disputará el Mundial de Rusia 2018, tras el anuncio de que se perderá la competición por una lesión en la rodilla derecha.



"Confío mucho en ese grupo porque ese grupo siempre da lo mejor de sí cuando se junta, cuando trabaja", afirmó el que era considerado como titular de la selección brasileña, en un mensaje en vídeo que publicó en su cuenta de Instagram.



"Estoy seguro de que va a resultar todo bien. Incluso, ya salió todo bien", agregó el lateral en un mensaje en que agradeció las cartas de apoyo que ha recibido por la lesión que lo marginó del que iba a ser su tercer Mundial.



Alves afirmó que, ya que no podrá estar dentro del grupo ayudándolo en Rusia, se quedará por fuera, pero dándole toda la fuerza posible.



"Si tienen que quedarse con algo mío, que sea con mi alegría. Puede ser que mi ego esté un poco sentido, pero mi alma está en paz porque intenté hacer siempre lo mejor que podía", dijo el lateral.



El futbolista divulgó su mensaje un día después de que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunciara en un comunicado que no lo convocará debido a que no tendrá tiempo para recuperarse de la lesión que sufrió el martes en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.



"Agotadas todas las alternativas de recuperación dentro del plazo, se constató la imposibilidad de convocar a Daniel Alves para el período de preparación, los amistosos y, consecuentemente, el Mundial", indicó el órgano rector del fútbol brasileño en su nota.



Según los médicos de la selección brasileña, Alves necesitará inicialmente de tres semanas de recuperación antes de ser sometido a una cirugía que puede dejarlo al menos seis meses alejado de las canchas.



"La comisión técnica de la selección brasileña siente por lo ocurrido y le desea a Daniel Alves una rápida recuperación para que su técnica, raza y liderazgo estén de vuelta al servicio de la Canarinha lo más breve posible", según el comunicado de la CBF.



El seleccionador brasileño, Tite, anunciará este lunes en Río de Janeiro su lista de convocados para el Mundial de Rusia.



Brasil, que se concentrará a partir del 21 de mayo en la ciudad serrana de Teresópolis y disputará dos amistosos en Europa antes de viajar a Rusia, debutará en la competición el 17 de junio frente a Suiza en Rostov.



Sin Alves en la lista, los otros laterales derechos que el seleccionador ha usado en esa posición son Fagner, del Corinthians; Danilo, del Manchester City inglés y Rafinha, del Bayern Múnich. EFE