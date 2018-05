Rooney se va al DC United

Fútbol Internacional

Jueves 10| 9:46 am





EFE



El Everton y el DC United, equipo de la MLS estadounidense, han llegado este jueves a un acuerdo por el traspaso del exinternacional inglés Wayne Rooney.



Rooney, de 32 años, quien regresó el pasado verano a Goodison Park después de 13 temporadas en las filas del Manchester United, dejará en las arcas de los 'Toffees' alrededor de 12,5 millones de libras (14,1 millones de euros).



Según informa la cadena británica BBC, el DC United ha ofrecido al ariete inglés un contrato hasta el final de 2020, y su agente, Paul Stretford, se encuentra actualmente en Estados Unidos negociando las condiciones.



El rol actual de Rooney en el Everton ha sido clave en su decisión de querer dejar la entidad y probarse en una nueva competición.



Sin embargo, el técnico del equipo inglés, Sam Allardyce, aseguró a comienzos de la presente semana que el futbolista estaba contento en el club y que no creía que se marcharía



"No he tenido ningún problema con Wayne, pero los rumores sobre su salida siguen y siguen, ¿no? Querer dejar el Everton sería algo enorme para él", dijo.



El futbolista inglés, máximo goleador en la historia del Manchester United y la selección de Inglaterra, firmó un contrato de tres años con el Everton, y en su primera temporada de regreso en el club ha disputado 31 encuentros, cuatro de ellos saliendo desde el banquillo.