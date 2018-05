Sao Paulo gana a Rosario y se clasifica

Fútbol Internacional

Miércoles 9| 11:24 pm





Diego Souza anotó el único gol en el minuto 60. En el partido de ida los equipos no se hicieron daño en territorio argentino.



Rosario Central poco inquietó hoy pero exigió a fondo a la formación brasileña dirigida por el uruguayo Diego Aguirre.



En una primera oportunidad, Diego Souza dio una patada al aire a menos de un metro de la línea de gol, cuando la mitad del estadio gritaba gol.



En otra ocasión clarísima, Petros falló a puerta vacía un servicio templado con la cabeza de Souza que le dejó solo en el área pequeña. Desafiando las leyes de la física, el centrocampista remató fuera. Nadie daba crédito.



Esas dos ocasiones en los primeros diez minutos de juego asustaron a los argentinos y a partir de ahí intentaron subir la línea de presión e hilvanar algo de juego con Néstor Ortigoza al frente.



Avisaron después con un misil desde más de 20 metros de distancia obra de Hernán da Campo, que atrapó sin problemas Sidao. Desde fuera del área también lo intentó sin éxito Joaquín Pereyra.



Para aumentar más la desesperación de la hinchada local, Nené falló un mano a mano franco que obligó a Ledesma a emplearse a fondo y sacar una mano milagrosa para evitar el primero.



La débil defensa del Rosario quedó en evidencia y no se marchó goleada al descanso por la falta de acierto de los locales.



En el inicio del segundo tiempo, los dirigidos por el interino José Chamot, se acercaron más al arco de Sidao por medio de las jugadas de estrategia y Óscar Cabezas a punto estuvo de estrenar el luminoso con un remate con la testa que cruzó demasiado.



Rosario también falló ocasiones claras a través de Pereyra.



La intensidad del Sao Paulo desapareció y Aguirre buscó reacción con el peruano Cueva. El equipo brasileño inclinó la balanza en una maniobra empujada por Nené ay continuada por Liziero.



El lateral Reinaldo continuó con un remate, el poste devuelve el balón y el rebote lo capitalizó Diego Souza.



Los rosarinos se lanzaron al ataque. Da Campo cabeceó y Sidao salvó. El nerviosismo cundió en las filas del Sao Paulo y en menos de tres minutos dos hombres vieron la tarjeta roja. Pero ya no hubo tiempo para la formación argentina.

EFE