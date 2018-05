Rafa Romo y su objetivo de "volver a la Vinotinto"

Fútbol Internacional

El guardameta venezolano del Rafa Romo, que actualmente hace vida en el KFCO Beerschot Wilrijk de Bélgica, tiene como objetivo volver a la Vinotinto tras una destacada actuación en el balompié belga.

Con 14 arcos en cero en la temporada 2017/18, fue galardonado como “Mejor Arquero” de la segunda. Actualmente su equipo milita los playoffs de la UEFA Europa League con equipos de la primera división –el Beerschot logró el cupo tras quedar subcampeón de su categoría- y allí consiguió otro cero en su valla, llegando a 15 en total.

“Creo que esta buena temporada me puede abrir las puertas en la selección, sé que hay bastante competencia y tengo la ilusión de volver”, confesó Romo para Meridiano.com.ve.

Romo de 28 años tiene siete años sin jugar algún partido con la Vinotinto (la última vez fue ante Argentina en septiembre de 2011), pero no descarta la posibilidad de volver y representar nuevamente a Venezuela.

La temporada de ensueño

El oriundo de Turen vive su mejor temporada como profesional en Europa, ha disputado 39 encuentros en la campaña –la totalidad de la misma- y sus nominaciones al XI ideal de la 1 División B de ese país, convierte al criollo en uno de los futbolistas más destacados de la competición.

Con la cantidad de vallas invictas (15) se convirtió en el guardameta con más partidos sin recibir gol en la historia del fútbol belga –en todas sus categorías-, podría decirse que la campaña 2017/18 es emblemática para el venezolano.

A pesar de no lograr el ascenso a la Jupiler Pro League, Romo se siente satisfecho por pelear en lo más alto y cumplir con las expectativas que se tenían desde el principio de la temporada –estar entre los mejores cuatro del torneo-.

“Actualmente me siento muy bien por la temporada que hemos hecho, a pesar que no pudimos lograr ascender. Me gustaría lograr dos arcos en cero más en los play-offs que estamos disputando”, dijo el criollo.