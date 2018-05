River empata con Colón y complica clasificación para la Libertadores de 2019

Fútbol Internacional

A una jornada del final del torneo, y con un partido adeudado, el Millonario quedó sin oportunidades de clasificarse en la Superliga Argentina.



Los dirigidos por Marcelo Gallardo quedaron décimo segundos con 39 puntos, a uno de Belgrano, Argentinos y Unión, los últimos clasificados para la Copa Sudamericana de 2019.



River Plate llevaba seis triunfos consecutivos y siete partidos sin derrotas.



El Millonario atacó durante gran parte del partido pero no logró generar muchas jugadas claras de gol.



Colón, que se replegó atrás y estuvo firme en la marca, se mantuvo décimo tercero, también fuera de los puestos de clasificación para las copas.



En el otro encuentro disputado este lunes Banfield le ganó por 2-1 a Chacarita, que hace varias jornadas perdió la categoría y deberá jugar el próximo torneo en la segunda división



El Taladro llegó así a la décimo sexta posición con 34 puntos y cortó una racha de tres partidos sin triunfos (dos empates y una derrota).



Julián Carranza hizo los dos goles de Banfield. El de la visita lo anotó Elías Alderete.



El domingo Boca Juniors derrotó por 2-0 a Unión de Santa Fe y, además de asegurarse el primer puesto en la Superliga, quedó a un punto de lograr el bicampeonato en el fútbol argentino.



Con dos goles de Ramón 'Wanchope' Ábila, el 'Xeneize' consiguió volver al triunfo y alcanzó los 56 puntos que le aseguran el primer lugar a una jornada de la finalización del certamen.



Luego de una actuación sobresaliente de Cristian Pavón y la potencia goleadora de Ábila, Boca recuperó la senda triunfal y podrá consagrarse si al menos empata el miércoles con Gimnasia, en La Plata, por un partido postergado por la fecha anterior.



El festejo del actual monarca del fútbol gaucho se quedó postergado tras la victoria del sábado de Godoy Cruz, a domicilio por 1-2 ante Argentinos Juniors, que dejó a los mendocinos en 53 unidades.



El 'Tomba', gran sorpresa y revelación de la temporada deberá esperar dos derrotas de Boca, el miércoles y en la última jornada, además de un triunfo propio para forzar un partido desempate en pos del primer título de su historia.



El tercer lugar de la clasificación quedó para San Lorenzo, que el viernes derrotó por 2-0 a Belgrano y llegó a los 50 enteros que le permitió además garantizarse, junto a Boca y Godoy Cruz, su respectiva plaza en la Copa Libertadores 2018.



En el último encuentro del domingo, un entonado Racing se impuso por 1-2 ante Estudiantes y sumó una semana perfecta luego de su garantizarse el pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores tras derrotar el jueves por 1-0 a la Universidad de Chile.



Lautaro Martínez, una de las grandes figuras de esta temporada del fútbol argentino vendido al Inter de Italia, volvió a marcar para llegar a 12 dianas, cuatro menos que el goleador del campeonato: el uruguayo Santiago García.



En otros resultados destacados de esta penúltima jornada de la Superliga argentina, Independiente igualó 2-2 con Gimnasia, mientras que el sábado Talleres empató sin goles con Huracán y Newell's Old Boys venció por 1-0 a Defensa y Justicia.



Vélez Sarsfield, en tanto, se impuso el viernes por 0-2 ante San Martín en San Juan, el descendido Arsenal goleó por 4-0 a Rosario Central, Atlético Tucumán hizo tablas en uno con Olimpo, Tigre no salió del cero con Lanús y Patronato venció por 1-2 a Temperley. EFE