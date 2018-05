Santa Fe deja fuera por título colombiano a Millonarios

Fútbol Internacional

Domingo 6| 10:52 pm





El equipo cardenal dominó la primera parte y gracias a ese control anotó el único gol del encuentro cuando, en el minuto 10, Jhon Pajoy lanzó un tiro libre y José Moya lo mandó al fondo del arco.



En la segunda parte, Millonarios se lanzó a hacer el gol del empate que les permitiera situarse entre los ocho primeros de la tabla y acceder así a las eliminatorias.



Sin embargo, el equipo azul, con más voluntad que acierto, no fue capaz de conseguir ese gol y termina en el noveno puesto. Sí hizo su trabajo Junior, que venció (1-2) en su visita a Jaguares y disputará las eliminatorias.



"Teo" Gutierrez abrió el marcador cuando apenas se había disputado un minuto de juego tras recibir un pase desde el costado derecho que solo tuvo que empujar a las redes.



Eder Steer, de cabeza, empató en el minuto 18, pero Yoni González anotó el segundo y definitivo gol de Junior 25 tras un buen pase de Gutiérrez.



También jugará las eliminatorias el Deportivo Cali, que empató con muchos suplentes (0-0) en su visita al Deportivo Pasto.



En el partido, en el que ninguno de los dos equipos tuvieron ocasiones claras de gol, Cali reservó a sus mejores futbolistas para que jueguen frente a Danubio en la Copa Sudamericana el próximo martes.



Por su parte, Boyacá Chicó sorprendió al Atlético Huila al que venció (0-1) gracias a un postrero gol de Daniel Duarte en el minuto 86 de juego. Pese a la derrota, Huila terminó cuarto y también aspira a ganar el título.



Otro empate sin goles se registró en el partido entre Patriotas y Deportes Tolima, dos equipos que no se hicieron daño y también jugarán las eliminatorias.



Fuera de las ocho primeras plazas quedó La Equidad, que empató (1-1) frente a un América de Cali que ha sido muy irregular durante todo el torneo Apertura y que cierra la temporada en decimoséptima posición.



Cuando apenas se habían jugado siete minutos, Carlos Peralta anotó un penalti cometido por el argentino Diego Herner.



Danilo Arboleda consiguió el empate para América en el minuto 67 de un partido en el que hubo dos expulsiones.



El duelo con más goles de la jornada fue el Alianza Petrolera-Once Caldas que terminó con un claro 4-1 para los locales.



Pablo Vranjican, Alex Castro, Manuel Palacios y Fabian consiguieron los goles de Alianza Petrolera, mientras que Ray Vanegas consiguió el tanto del honor para un Once Caldas que termina octavo y también jugará los cuartos de final.



Atlético Bucaramanga empató (2-2) con Rionegro Águilas, que empezó ganando con tantos de Leandro Velásquez y Humberto Osorio Botello.



En caso de ganar los tres puntos, Rionegro hubiera entrado en las eliminatorias, pero el impulso inicial no fue suficiente para los jugadores visitantes.



Los locales empataron gracias a dos goles de Marlon Torres y Sergio Romero que evitaron la clasificación de Rionegro.



Finalmente, el Envigado venció (2-0) al Independiente Medellín con goles de Wilfrido de la Rosa y de Juan Mosquera.



A pesar de la derrota, Medellín terminó en la segunda plaza de la tabla clasificatoria.



El último partido de la jornada lo disputarán el Atlético Nacional, líder indiscutible del torneo, y Leones. EFE