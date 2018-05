Filipe Luis: "Quiero jugar y ganar el Mundial"

Fútbol Internacional

El defensa brasileño Filipe Luis, que reapareció este domingo en competición oficial siete semanas después tras superar una fractura de peroné que sufrió el 15 de marzo, valoró que el "sueño de todos los jugadores es disputar el Mundial", pero "no sólo jugarlo", sino que él quiere ganarlo con su selección.



"El sueño de este año de todos lo jugadores es jugar el Mundial, pero no sólo jugarlo, quiero ganarlo. A ver si tengo la suerte de ser campeón con el Atleti este año y, además de eso, quiero ir al Mundial. Es mi gran objetivo. Lo que depende de mí estoy dando el máximo posible", declaró después de la derrota con el Espanyol (0-2).



Filipe admitió que ha hablado con el cuerpo técnico de la selección brasileña durante su lesión.



"Eso es algo que me deja súper contento, que en ningún momento han abandonado a un jugador, siempre han estado contando con todos los que están en la agenda que pueden ser convocados. Están siempre en contacto y aún después de haberme lesionado han estado en contacto, se han preocupado por mí y eso me deja muy orgulloso de este cuerpo técnico. Con ese detalle motivan a un jugador", concluyó.