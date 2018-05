Copa América excluyó a México e invitó a Qatar

Fútbol Internacional

Viernes 4| 7:22 pm





México quedó excluido de la lista de selecciones invitadas a participar en la Copa América del próximo año en Brasil, informó la confederación sudamericana de fútbol, que en cambio invitó a participar por primera vez a Qatar, el país sede del Mundial de 2022.

En calidad de invitada, la selección mexicana había participado ininterrumpidamente en todas las ediciones desde Colombia 1993 hasta la Copa América Bicentenario que se realizó en Estados Unidos en 2016.

Esta vez, el “Tri” no figura en la lista, conformada por las 10 selecciones sudamericanas, Qatar y Japón, que había competido en la edición de 1999, cuando quedó eliminado en la fase de grupos. La selección japonesa fue invitada también al torneo de 2011, pero no pudo hacerlo debido al terremoto y tsunami que devastaron una amplia zona de ese país en marzo de aquel año.

“La próxima edición de la Copa América contará con la participación de doce selecciones en total, incluyendo las dos invitadas de la Confederación Asiática de Fútbol, que confirmaron su participación”, indicó la CONMEBOL en un comunicado, haciendo referencia a Qatar.

El texto no hace mención de México ni informa el motivo por el que no figura en la lista de invitados. México forma parte de otra organización futbolística regional, la CONCACAF, y ha ido reduciendo la participación de sus equipos como invitados en los torneos que avala la CONMEBOL. Los clubes mexicanos jugaron por última vez la Copa Sudamericana en 2008 y no participaron ya en la Copa Libertadores de 2017.

En la Copa América, México utilizaba equipos alternos desde 2011, cuando la celebración de este certamen comenzó a coincidir con la Copa de Oro, que disputan las selecciones de la CONCACAF. /AP