El PSG espera a Neymar para cerrar la temporada

El París Saint-Germain espera que el brasileño Neymar, el futbolista más caro de la historia, pueda participar en el último partido del equipo, el 19 de mayo próximo ante el Caen, para celebrar el título de liga ya conseguido matemáticamente.



Así lo aseguró hoy el entrenador, Unai Emery, que no quiso confirmar cuándo se producirá el regreso del jugador de Brasil, donde ha pasado la totalidad de la recuperación de su lesión en el quinto metatarsiano de la pierna derecha.



"No sé si viene mañana o el sábado", afirmó el técnico ante la prensa, frente a las informaciones del diario "L'Équipe" que apuntan a que aterrizará mañana por la mañana en la capital francesa.



Según el rotativo, el jugador tiene reservado asiento en clase "business" en el vuelo AF443 de la aerolínea Air France que despegará de Rio de Janeiro y que tiene programado el aterrizaje a las 05.35 horas GMT en el aeropuerto parisiense Charles de Gaulle.



Tanto los jugadores como los trabajadores están avisados de su llegada, según "L'Équipe", que indica que el futbolista seguirá en París su protocolo de recuperación, tanto en su domicilio como en la ciudad deportiva de las afueras de la capital.



Emery señaló que el jugador "necesita continuar su trabajo individual con los fisioterapeutas" y agregó que el objetivo es que regrese al equipo "en el último partido" para poder celebrar con sus compañeros el título liguero.



El técnico agregó que no forzarán su reincorporación y que solo lo hará "cuando esté bien para jugar".



"Necesitará tiempo antes de poder volver a jugar", señaló el entrenador.