El Independiente resucita con una victoria sufrida en Sao Paulo

Con este triunfo, el Corinthians permanece líder con 7 puntos, seguido del Independiente con 6, los mismos que tiene el Deportivo Lara venezolano, mientras que Millonarios colombiano es colista con 4 puntos.



El equipo rojo de Avellaneda basó su triunfo en una primera parte en la que ejerció sobre el rival una presión asfixiante que le permitió marcar en el minuto 1 de juego gracias al tanto de Benítez.



El paraguayo Ángel Romero anotaría en su propia portería (m.24) y minutos después enmendaría su error dando una asistencia de gol para que Jádson (m.31) recortase distancias.



El conjunto paulista, que acabó con diez por expulsión de Sheik a falta de once minutos para el fin del tiempo reglamentario, acusó las bajas por lesión de jugadores importantes como el lateral Fagner, el volante Ralf o el extremo Clayson.



El Corinthians empezó el partido en el séptimo sueño y antes de que el árbitro terminase el pitido inicial recibió el primer jarro de agua fría.



Pared de Silvio Romero con Meza, que entra en el área, dispara al muñeco y el rechace de Cássio le cae a los pies de Martín Benítez, que empuja el balón a la red.



El gol no despertó a los brasileños y sí aumentó la ambición de Meza, quien volvió a internarse por la derecha y obligó al arquero a hacer una parada de reflejos.



En la secuencia, Meza probó una vaselina, pero se volvió a encontrar con las manoplas de Cássio.



La afición local sufrió otro susto a los pocos segundos, cuando su propio central, Balbuena, despejó mal y estrelló la pelota en el travesaño.



Seis minutos, cuatro ataques más que peligrosos y un gol. Mejor no le podían ir las cosas a los argentinos.



Los dirigidos por Carille comenzaron después a equilibrar la balanza del juego, pero eran incapaces de dar más de tres pases seguidos. La presión del rival era un auténtico sofoco y el segundo mazazo llegó pronto.



Marcó el Corinthians, pero no en la portería correcta. Un córner lanzado por el lado izquierdo y Ángel Romero, en el primer palo, peina sin querer y el segundo para Independiente.



La rabia del paraguayo despertó a los suyos y una asistencia suya, en la primera jugada de tiralíneas de los paulistas, dejó solo a Jádson, que de primeras recortó distancias para meter al equipo de nuevo en el encuentro. Fue el gol 200 del Corinthians en la Libertadores.



Las aspiraciones de remontada se pudieron ver truncadas definitivamente, si el árbitro no hubiera anulado el tercero de los Diablos Rojos por una supuesta falta en ataque.



El guión en la segunda mitad cambió por completo: presión de Independiente más calma y una circulación de pelota mucho más parsimoniosa. Las únicas jugadas de peligro en esta parte fueron las de estrategia, nada más.



El Corinthians, por su parte, sí tenía prisa y Carille, también. El técnico metió en el campo al centrocampista Marquinhos Gabriel y al extremo Pedrinho, la nueva revelación del club, y el equipo mejoró con creces



Rodriguinho no llevó por un dedo a un desvío de Romero y Jádson disparó demasiado cruzado al arco. No llegaba el gol del empate y Carille volvió a mover fichar dando entrada a Sheik.



Pero el delantero, de 39 años, hizo una falta a destiempo en el centro del campo y tan pronto como entró, se marchó expulsado.



Con un jugador menos, el Corinthians siguió atacando buscando un empate que nunca llegó y que les obliga a buscar la clasificación en los dos próximos encuentros.



EFE