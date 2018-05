Junior y Boca empatan y definirán su clasificación en la última jornada

Fútbol Internacional

Con el 1-1 de este miércoles en Barranquilla el Palmeiras, ya clasificado, lidera la zona con 10 unidades seguido de Junior con 7, Boca con 6 y Alianza Lima con una.



Junior y Boca Juniors definirán en la última fecha cuál será el equipo que acompañará a Palmeiras en los octavos de final.



El partido comenzó picante al negar Carlos Tévez el saludo a Teófilo Gutiérrez, un declarado admirador de River Plate, el más enconado rival del Boca Juniors.



Los visitantes tuvieron la primera oportunidad de anotar a los cinco minutos con un remate rastrero de media distancia de Tévez que exigió al portero local, quien mandó el balón a un costado.



La respuesta del Junior no tardó, pues comenzó a hacerle daño al conjunto xeneize por los costados gracias a la movilidad de Gutiérrez, Yimmi Chará y Yony González, que causaron muchos problemas a la defensa rival y la incomodaron.



El Boca encontró en el juego aéreo sus mejores oportunidades y complicó por ahí a un conjunto colombiano que fue superior pero que no concretó las oportunidades que generó.



El juego cambió cuando el árbitro concedió un penalti, inexistente, en el minuto 30 por una supuesta falta del mediocentro Wílmar Barrios sobre el lateral Marlon Piedrahita, cuyas proyecciones incomodaron a los defensores bonaerenses durante todo el primer tiempo.



Ruiz ejecutó pero estrelló el balón contra el vertical izquierdo del portero y a continuación tomó el rebote para anotar el 1-0 a favor del conjunto barranquillero.



Los argentinos quedaron aturdidos tras esa jugada y el Junior, liderado por un Gutiérrez brillante que hizo mucho daño a espaldas de Barrios, trató de aumentar la diferencia pero careció de efectividad en el cierre de la primera etapa.



Boca aprovechó eso y salió a devorarse al Junior en el segundo tiempo. Pablo Pérez, Tévez y Barrios comenzaron a buscar por los costados a Emanuel Reynoso y Cristian Pavón con toques de primera intención que desacomodaron a la defensa local.



El empate llegó a los cinco minutos en un tiro libre desde el costado izquierdo que cobró Pavón y cabeceó Ruiz hacia atrás para meter el balón en propia puerta.



Junior no volvió a encontrar la claridad que tuvo en la primera mitad y tuvo muchísimas dificultades para romper a la defensa de Boca, que lució más organizada que en los 45 minutos iniciales.



Los visitantes tampoco lograron volver a generar peligro pero el partido, muy luchado en el centro del campo, mantuvo la misma intensidad hasta que el ecuatoriano Roddy Zambrano pitó el final.



El 16 de mayo se jugará la última jornada del Grupo H de la Copa Libertadores. Palmeiras recibirá a Junior, mientras que Alianza Lima visitará a Boca en un cierre de grupo que se prevé intenso.

EFE