Gremio le endosó una "manita" a Cerro Porteño y le arrebató el liderato

El Gremio, vigente campeón de la Copa Libertadores, goleó hoy por 5-0, con doblete del extremo Everton, al Cerro Porteño y arrebató a los paraguayos el liderato del grupo A en este partido de la cuarta jornada, que presenció el seleccionador brasileño, Tite.



El conjunto de Porto Alegre solventó el encuentro por la vía rápida en la primera mitad con los goles de Everton (m.27) y Ramiro (m.30), ante la pasividad de la defensa del Cerro.



El delantero Jael marcó el tercero (m.49), Everton repitió después (m.71) y Cícero, que salió desde el banquillo, completó la 'manita' (m.81).



Los paraguayos se apagaron en tierras brasileñas y mostraron una imagen muy diferente a la de las tres fechas anteriores, la misma que les había llevado a liderar la zona.



Con estos tres puntos y falta de dos jornadas, el Gremio asume el liderato del grupo A con 8 enteros, uno más que Cerro y cuatro por encima del Defensor uruguayo.



El Monagas venezolano, próximo rival del Gremio, cierra la clasificación con tres puntos.



El Cerro Porteño salió con una presión alta y en campo del Gremio, pero pronto se le acabó la gasolina. El férreo marcaje se saldó con dos amarillas en los primeros minutos a Palau y Cáceres que hicieron bajar el ímpetu a los paraguayos.



Gremio fue de menos a más hasta que encontró, por la banda izquierda, el camino hacia la gloria desvelado por Everton, de 22 años.



El joven futbolista no paró de lucirse ante la presencia de Tite, sentado en la grada para supuestamente observar al portero Grohe, al central Geromel y al medio ofensivo Luan, de cara a su posible convocatoria para el Mundial de Rusia.



Dejadas de tacón, desmarques al espacio y en una pared, casi de fútbol sala, con Jael, Everton encontró un espacio perfecto para adentrarse en el área y fusilar a Silva.



Sexto gol en la temporada para Everton y mensaje para Tite, y aún faltaría que anotase su séptimo.



Antes del gol del Gremio, la historia pudo ser otra, si Grohe no hubiera sacado una mano milagrosa en una falta cobrada por Juan Rodrigo Rojas que se envenenó según iba avanzando al arco.



Esa fue la oportunidad más clara de los visitantes junto con un disparo, o centro defectuoso, de Arzamendia que por poco no sorprende a Grohe.



Pero antes de salir a por el empate, los dirigidos por Luis Zubeldía recibieron la estocada final.



Centro de Bruno Cortez desde la izquierda y Ramiro, que no llega al 1,70 metros de altura, se elevó entre los zagueros para, libre de marca y en el área pequeña, anotar de cabeza el segundo.



La reacción del Cerro llegó en versión reducida por medio de un centro de Raúl Cáceres, que despejo Kannemann, pero en el rebote Palau disparó fuera.



En la segunda mitad continuaron las mismas sensaciones, el Gremio con más hambre y el Cerro intentando defenderse como podía de las acometidas del triple campeón de América.



El tercero llegó de estrategia. Saque de esquina que lanza Luan, peina Geromel en el primer palo y Jael se estira para empujar la bola a la red.



Sin más noticias del Cerro, Luan dio un pase al hueco y Everton aprovechó para cerrar su doblete, mientras que Cícero se elevó más que todos, en otro córner sacado por Luan, para marcar el quinto.



- Ficha técnica:



5. Gremio: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Wálter Kannemann y Bruno Cortez; Maicon (m.74, Cícero), Arthur, Ramiro (m.80, Alisson), Luan, Everton; y Jael (m.68, Thonny Anderson).



Entrenador: Renato Gaúcho.



0. Cerro Porteño: Antony Silva; Raúl Cáceres, Marcos Cáceres, Juan Escobar, Santiago Arzamendia; Jorge Rojas (m.74, Juan Aguilar), Juan Rodrigo Rojas, Marcelo Palau (m.50, Marcos Acosta), Willian Candia, Hernán Novick (m.60, Nelson Haedo); y Diego Churín.



Entrenador: Luis Zubeldía.



Goles: 1-0, m.27: Everton. 2-0, m.30: Ramiro. 3-0, m.49: Jael. 4-0, m.71: Everton. 5-0, m.81: Cícero.



Árbitro: el argentino Patricio Loustau amonestó a Palau y Cáceres.



Incidencias: partido de la cuarta jornada del Grupo A de la Copa Libertadores jugado en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre ante 44.673 espectadores. EFE