Corinthians, con bajas sensibles, recibe a un necesitado Independiente

Con bajas importantes en el centro del campo y la defensa, el Corinthians brasileño recibe este miércoles en Sao Paulo a un Independiente argentino obligado a puntuar para continuar con opciones de clasificarse en el grupo G de la Copa Libertadores.



Las malas noticias para este partido de la cuarta jornada se acumulan para el técnico Fábio Carille, que ha visto como en menos de una semana se le han lesionado dos importantes piezas de su sólido esquema: el lateral derecho Fagner y el volante Ralf.



Fagner, cotejado por el seleccionador nacional, Tite, para el Mundial de Rusia, sufrió el pasado fin de semana una lesión muscular de grado 2 en el partido liguero contra el Atlético Mineiro y estará al menos un mes de baja.



Ralf, por su parte, fue operado recientemente de una luxación en el hombro que se produjo en la Copa do Brasil hace una semana y solo volverá después de la cita mundialista.



Para complicar más el panorama, su posible sustituto, Renê Júnior, tuvo una lesión de menisco en la rodilla derecha durante un entrenamiento y estará en el dique seco por lo menos dos meses.



Con la enfermería a rebosar, el Corinthians llega a la máxima competición de clubes de América con el sabor amargo de haber cosechado su primera derrota en el Campeonato Brasileño, título que defiende, ante el Atlético Mineiro (1-0).



El encuentro, cargado de polémica, hizo además perder el liderato al conjunto paulista en favor del Flamengo.



En la Libertadores, la historia es bien diferente. El Corinthians es líder del grupo G con siete puntos (dos victorias y un empate), uno más que el Deportivo Lara venezolano y tres por encima del Millonarios colombiano, estos dos últimos con un partido más.



Ante el Independiente, colista con tres puntos, Carille sí podrá contar con el creativo Jádson, de 34 años, que descansó en liga para enfrentarse en plenitud de condiciones a los argentinos.



El camisa '10', que ya marcó el mes pasado el tanto de la victoria ante Independiente, es una pieza fundamental para el ataque del Corinthians y prueba de ello es que es el segundo máximo goleador del equipo. Solo le supera Rodriguinho.



Por su parte, el Independiente está obligado a sacar algo positivo del Arena Corinthians de Sao Paulo, si quiere seguir con opciones reales de clasificación para los octavos de final, tras acumular dos derrotas y una sola victoria, ante Millonarios.



El vigente campeón de la Copa Sudamericana se presenta en la capital paulista después de haber conseguido un valioso triunfo por 0-1 ante el Newell's Old Boys en la Superliga argentina, que le acerca a su objetivo de terminar entre los clasificados para la próxima Libertadores.



El entrenador Ariel Holan no se guardó entonces nada en el banquillo y dispuso a sus mejores hombres, los mismos que previsiblemente jugarán en Brasil.



En su caso, la lista de convalecientes por lesión no existe, a excepción del centrocampista Jonás Gutiérrez, que continúa con su plan de recuperación específico.



Los argentinos, o por lo menos la prensa local de ese país, parecen estar más preocupados con la designación del colegiado, el peruano Víctor H. Carrillo.



Ese árbitro fue el que concedió a Óscar "Tacuara" Cardozo un gol con la mano, cuando Independiente perdió ante el Libertad paraguayo en el partido de ida de la semifinal de la Sudamericana 2017, aunque después remontaría la eliminatoria y alzaría posteriormente el título en el Maracaná de Río de Janeiro. EFE