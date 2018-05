Garcilaso y Estudiantes, duelo en la altura para dar caza al Nacional

Fútbol Internacional

Tanto cusqueños como platenses, igualados a 4 puntos en la tercera y cuarta posición, respectivamente, necesitan sumar los tres puntos para desbancar de la segunda plaza del Grupo F al Nacional uruguayo, segundo con 5 puntos, siempre y cuando este no logre el triunfo ante el Santos brasileño, líder destacado con 9 unidades.



Garcilaso volverá a hacerse fuerte en la altitud de la ciudad de Cusco, situada sobre los 3.400 metros sobre el nivel del mar, donde está invicto en esta Libertadores, pues ni Santos (2-0) ni Nacional (0-0) pudieron ganar al equipo celeste.



Ese factor hace prever que el partido será muy distinto al jugado hace mes y medio en Argentina, donde Estudiantes goleó a Garcilaso por 3-0 con un doblete de Mariano Pavone y otro gol de Lucas Melano.



Sin embargo, el conjunto argentino solo ha podido sumar un punto de visitante, pues perdió por 2-0 en su visita al Santos y empató sin goles ante Nacional.



No obstante, el equipo peruano tendrá que hacer frente a una sequía goleadora que dura más de 270 minutos, pues fue incapaz de anotar un solo gol en las tres últimas jornadas de la Libertadores.



El técnico peruano Óscar Ibáñez alineará su equipo habitual, con una línea de cinco centrocampistas, donde la batuta recaerá sobre el habilidoso media punta argentino Alfredo Ramúa.



Por su parte, el entrenador de Estudiantes, Lucas Bernardi, alineará en principio a los mismos jugadores que disputaron de inicio el encuentro frente al Santos, y será la primera vez que repita un equipo titular en esta temporada.



Por lo tanto, estarán de inicio en la cancha el defensa Leandro Desábato y el centrocampista Rodrigo Braña, quienes padecían molestias físicas.



El 'Pincha' llegará descansado al partido con Garcilaso después de no haber jugado este fin de semana frente al River Plata, mientras que el equipo peruano cayó el sábado por 3-1 frente al Binacional de Arequipa en la última jornada de la fase regular del Torneo de Verano de Perú.



Para el partido de mañana, que dirigirá el árbitro chileno Julio Bascuñán, el entrenador Oscar Ibáñez debe enviar a la cancha del estadio Inca Garcilaso de la Vega a Diego Morales en la portería, así como a Jesús Arismendi, Lampros Kontogiannis, Gustavo Dulanto e Iván Santillán en la última línea.



Se prevé una línea medular con cinco jugadores: Luis Enrique Álvarez, Luis García, Jhonny Vidales, Alfredo Ramúa y Julio César Landauri; y que Óscar Franco juegue en punta.



Lucas Bernardi, por su parte, debe mantener el siguiente once: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonatan Schunke, Leandro Desábato, Gastón Campi; Lucas Rodríguez, Rodrigo Braña, Iván Gómez, Sebastián Dubarbier; Lucas Melano y Juan Otero. EFE