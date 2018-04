Barcelona, un día más en la oficina para Nadal

Fútbol Internacional

Y eso que las dos primeros veces que levantó el título en Barcelona, en 2005 y 2006, la final aún se disputaba al mejor de cinco sets. Si no, el promedio de minutos jugados por el español para levantar el trofeo aún sería menor.



Juan Carlos Ferrero ha sido el rival que más tiempo ha aguantado el tipo ante Nadal (2 horas y 56 minutos en la primera final que disputó el balear y que ganó por 6-1, 7-6 y 6-3).



David Ferrer el que más ha resistido desde que la última ronda se juega al mejor de tres (2 horas y 40 minutos en la de 2012, que acabó cediendo por 7-6 y 7-5).



En el otro extremo de la estadística se encuentra el joven Stefano Tsitsipas, que el pasado domingo se convirtió en el jugador más rápido en claudicar ante Nadal en una final del Godó.



Una hora y 17 minutos resistió el heleno, jugador revelación del torneo y que, tras caer por 6-2 y 6-1, reconoció que su adversario le había dado una lección gratuita de cómo se juega al tenis en el polvo de ladrillo.



Pero Tsitsipas no ha sido el rival que menos minutos ha estado en pista ante el once veces campeón del Godó. Pues ha habido cuatro tenistas que se quebraron ante Nadal ante de llegar a la hora de partido.



En 2005, el 'rey de la tierra' envió a la ducha al luxemburgués Gilles Muller tras fulminarlo en 53 minutos (6-0 y 6-2) en los dieciseisavos de final. Y un minuto menos duró Agustín Callieri en los cuartos de ese mismo año, aunque en este caso el argentino se retiró por lesión cuando perdía por 6-2 y 3-0.



El alemán Denis Gremelmayr tiene el dudoso honor de ser el jugador a quien Rafa Nadal ha derrotado con mayor celeridad en la capital catalana. Fue en las semifinales de 2008, un 6-1 y 6-0, en un visto y no visto de 51 minutos. Al año siguiente, el belga Christophe Rochus corrió una suerte similar en octavos de final: 6-2 y 6-0 en 56.



Ni de sus compatriotas ha tenido piedad Nadal. Entre los españoles, Daniel Gimeno-Traver (una hora y 6 minutos en los dieciseisavos de 2011), Albert Ramos (otra hora y 6 minutos en los cuartos de 2013) y Albert Montañés (una hora y ocho minutos en los octavos de final de 2016) son los que más han sufrido la voracidad del tenista de Manacor.



En cada Godó que ha ganado, el número uno del mundo ha estado en la pista que ahora lleva su nombre, una media de 7 horas y 32 minutos, justo el tiempo que empleó en levantar su último título en Barcelona.



En 2006, la última edición con final a cinco sets, fue el año en que los espectadores pudieron disfrutarles más, pues acumuló 9 horas exactas de juego. Y 2009 fue el año en que Nadal tuvo que sudar menos para ganar el título (5 horas y 58 minutos), ya que encima se libró de medirse al argentino David Nalbandián, su rival en cuartos de final y que no pudo jugar por lesión.



Solo el finlandés Jarkko Nieminen, en los cuartos de 2006, y el español David Ferrer, en la final de 2008, lograron robarle un set a Nadal en las ediciones que acabó levantando del trofeo.



El español Alex Corretja, en dieciseisavos de final de 2003 -el año del debut de Nadal- el también español Nícolás Almagro, en cuartos de final de 2014, y el italiano Fabio Fognini, en los octavos de final de 2015, han sido los tres únicos jugadores que han sido capaces de derrotar al 'rey de la tierra' en Barcelona, donde ayer sumó su victoria 401 sobre arcilla, superficie en la que ha logrado levantar 55 de sus 77 títulos ATP. EFE